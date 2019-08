Stiri pe aceeasi tema

- Prima rectificare bugetara pe 2019 posibil sa se faca in aceasta saptamana Foto gov.ro Guvernul intentioneaza sa aprobe, saptamâna aceasta, prima rectificare bugetara pe anul în curs. Într-un interviu acordat pentru Radio România Actualitati, Ministrul de Finante,…

- Data la care proiectul de rectificare bugetara va fi pe masa Guvernului este 5 august, adica luni, iar astazi sau cel tarziu maine dimineata la prima ora vor fi publicate pe site-ul Ministerului de Finante atat rectificarea, cat si ordonanta de masuri, care vor fi aprobate la pachet, a declarat,…

- Analistul politic Ion Cristoiu crede ca premierul Viorica Dancila se va razgandi in privința taxarii pensiilor speciale de peste 10.000 de lei, pe care ar fi trebuit sa și-o asume ea, și nu ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, ocupantul locului 5 in topul politicienilor saptamanii.Top…

- Asociatia Magistratilor din Romania (AMR) si Asociatia Procurorilor din Romania (APR) avertizeaza, vineri, ca "taierea" pensiilor magistratilor anuntata de ministrul de Finante nu are la baza nicio analiza, precizand ca pensiile sunt un drept al magistratilor, nu un privilegiu.

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a anuntat, luni, ca Guvernul va adopta un act normativ prin care va limita numarul de calatorii gratuite cu trenul pentru studenti. De asemenea, limita de varsta a studentilor pentru a beneficia de gratuitate va fi de 26 de ani. „Propunerea este legata de ceea…

- Eugen Teodorovici a confirmat, intr o postare pe Facebook, ca se va inscrie in cursa interna a PSD pentru desemnarea candidatului partidului la alegerile prezidentiale care vor avea loc in aceasta toamna, potrivit Digi 24."Da, mi am exprimat deschiderea pentru a participa la competitia interna in PSD…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a anunțat, ieri, ca Guvernul a modificat OUG 114/2018, intitulata și Ordonanța lacomiei, cu scopul dezvoltarii sistemului de pensii private in Romania, informeaza MEDIAFAX. Modificarile vizeaza o noua modalitate de calcul al capitalului social ...

- Guvernul a modificat din nou Ordonanta de Urgenta 114 Guvernul a modificat din nou astazi controversata Ordonanta de Urgenta 114, în ceea ce priveste o noua modalitate de calcul al capitalului social minim al fondurilor de pensii private. O alta hotarâre luata astazi de executiv…