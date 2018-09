Fără penali. USR, semnături depuse la Parlament Potrivit unui comunicat al USR, initiativa a reusit sa indeplineasca cele doua conditii impuse de lege: peste 500.000 de semnaturi valide si minimum 20.000 de semnaturi din 21 de judete.



"Situatia semnaturilor validate si depuse la Parlament din cele 23 de judete in care initiativa a strans peste 20.000 este: Alba - 21.280, Arad - 7.875, Arges - 25.201, Bacau - 30.364, Bihor - 22.126, Brasov - 38.009, Bucuresti - 125.998, Cluj - 39.373, Constanta - 22.393, Dolj - 26.305, Galati - 25.100, Hunedoara - 25.489, Iasi - 34.983, Ilfov - 21.335, Maramures - 25.128, Mures - 25.493, Neamt -… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

