Fără penali. Semnăturile, trimise la CCR Potrivit documentului inaintat conducerii Camerei, cele 138 de dosare cuprind liste de sustinatori din judetele Vrancea, Maramures, Harghita, Covasna, Teleorman, Bistrita-Nasaud, Hunedoara, Cluj, Valcea si Timis. Comitetul de initiativa a solicitat sesizarea Curtii Constitutionale prin comunicarea acestor dosare. In 25 octombrie, presedintele USR Dan Barna a anuntat depunerea la Curtea Constitutionala a 850.000 de semnaturi validate de primariile din tara.



"Am depus 850.000 de semnaturi validate de catre primariile din tara. Mai erau aproape 100 de localitati in care primarii au refuzat…

Sursa articol: dcnews.ro

