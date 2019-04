''Fără penali în funcții publice'', decizia CCR. Raluca Turcan, prima reacție PNL saluta decizia CCR privind initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei prin care se instituie interdictia pentru cei condamnati de a fi alesi in functii publice, a afirmat marti liderul deputatilor liberali Raluca Turcan. "Condamnatii penal nu au ce cauta in functii publice! PNL saluta decizia CCR privind initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei prin care se instituie interdictia pentru cei condamnati de a fi alesi in functii publice. Solicitam celeritate in procedura parlamentara, astfel incat pana la sfarsitul legislaturii sa avem cel putin un vot intr-una dintre… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

