- Ovidiu Lungan, patronul Romferex Import Export SRL Balești, a caștigat prin achiziție directa la inceputul acestei luni, o lucrare de reparații a unor strazi și trotuare in municipiul Motru. Achiziția a fost una directa, acesta neavand rivali pentru lucrarile imparțite pe doua loturi. Din acest motiv,…

- Societatea Nationala Nuclearelectrica SA a dezvaluit numele agentului economic care si a adjudecat contractul "Servicii de exploatare, intretinere si reparatii instalatii semaforizare pentru SNN Sucursala Cernavoda pe o durata de 48 de lunildquo;. Acesta este Elektra Renewable Support SRL. Valoarea…

- Casa Papadopolu a fost construita in 1930, in stil Art Deco, dupa planurile lui Gheorghe Simotta. Arhitectul a proiectat mai multe vile din așa-numita ”parcelare Filipescu”, din zona Capitale a Dorobanților. Arhitectura casei Papadopolu se distinge prin proporțiile armonioase, subliniate prin motive…

- Mihai Weber s-a declarat mandru ca, la Gorj, echipa PSD pe care a format-o de cand a preluat președinția organizației a reușit sa obțina un scor peste media pe țara. Liderul PSD Gorj a ținut sa precizeze, luni, intr-o conferinta de presa, ca Partidul Social Democrat a caștigat alegerile…

- Lucrarea "Cathedrale", realizata de Marcel Iancu in 1933, a fost adjudecata la pretul de 80.000 de euro in cadrul sesiunii de vanzari de marti dedicata la Artmark operelor de avangarda. In aceeasi sesiune, Opera provine din colectia familiei artistului. Lucrarea este insotita de certificat de autenticitate…

- ALDE Gorj a bifat, la finele saptamanii trecute, alte patru localitați, in acțiunea partidului de infrumusetare si ecologizare a comunitatilor din județ. Liberal-democrații și-au propus sa faca o altfel de campanie, adica sa planteze flori in loc de a imparți pliante, așa ca au ”inflorit” orașele Motru…

- Eastman Chemical Company, producatorul foliilor LLumar a dezvoltat o noua generație de folii auto folosind ultima tehnologie cu nanoparticule de ceramica numita Stratos Hybrid Marix, prin care nivelul de protecție solara ajunge la un nivel nemaiîntâlnit pâna acum. Aceste…

- Cererea globala de aur va creste in 2019 pana la cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, sustin analistii de la firma de consultanta Metals Focus, informeaza Reuters. Asta în condiţiile în care consumul ridicat de metal galben al producătorilor de bijuterii va compensa…