- Calendarul si regulile de organizare a examenului de Bacalaureat 2019 au fost aprobate, prin Ordin al Ministerului Educatiei, publicat in Monitorul Oficial. Probele incep in 3 iunie 2019, iar primele rezultate vor fi afisate in 8 iulie. Comparativ cu examenul organizat in 2018, anul viitor sesiunea…

- Elevii de clasa a VIII-a se pregatesc in anul școlar 2018-2019 pentru primul examen important din viața lor, Evaluarea Naționala 2019. Inainte de intoarcerea elevilor la cursuri, Ministerul Educației a aprobat calendarul de desfașurare a Evaluarii Naționale, acesta fiind publicat pe site-ul…

- Rata de promovare inregistrata in sesiunea august-septembrie a examenului de Bacalaureat este de 26,9%, in crestere cu 0,9% fata de sesiunea de toamna a anului trecut (26%). Dintre absolventii care au promovat, 7.050 de candidati provin din promotia curenta, iar 2.553 de candidati provin din promotiile…

- Ministerul Educației propune schimbari majore la Bac 2019, probele scrise fiind programate, potrivit calendarului BAC 2019 aflat in discuție la MEN, in primele zile ale lunii iulie. Joi, calendarul examenului de Bacalaureat 2019 propus de Ministerul Educației a fost luat in discuție in cadrul Comisiei…

- Cea de a doua sesiune a examenului de Bacalaureat incepe, astazi, cu prima proba scrisa la Limba Romana. Urmatoarea evaluare va avea loc, maine, la Limba Materna, iar a treia proba scrisa se va desfasura pe 22 august la disciplina obligatorie in functie de profilul studiat (Matematica pentru Profilul…