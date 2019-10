Stiri pe aceeasi tema

- Danemarca, susținuta de alte 10 țari ale Uniunii Europene, a cerut interzicerea, la nivel european, a vehiculelor diesel și pe benzina pana in 2040, pentru a combate schimbarile climatice, relateaza Euronews. Danemarca a facut propunerea in cadrul unei reuniuni a miniștrilor UE de mediu desfașurata…

- O intalnire a miniștrilor de mediu din UE a scos la iveala o propunere interesanta care ar putea schimba radical industria auto in urmatoarele decenii. Danemarca vrea interzicerea tuturor mașinilor diesel și pe benzina in Europa, pana in 2040, ca parte dintr-un plan de combatere a schimbarilor climatice.…

- Cota de piata a motorizarilor diesel a coborat la 25- la nivelul primelor opt luni ale acestui an, de la 38- in perioada similara a anului trecut, potrivit datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA). Mai mult, atat motorizarile pe benzina cat si cele diesel au cedat catre…

- Reactie de la nivel european impotriva masurii de suspendare a exportului paralel de medicamente oncologice, anuntata de ministrul Sanatatii in scandalul lipsei tratamentelor. In timp ce Sorina Pintea spera sa rezolve pentru moment criza de...

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat marti, la Giurgiu, cu ocazia lansarii campaniei nationale anticontrabanda, ca de la 1 ianuarie 2020 va intra in vigoare un proiect al trasabilitatii produselor din tutun, ceea ce inseamna ca parcursul fiecarui produs va putea fi urmarit…

- Primaria Capitalei ar putea sa ofere taximetriștilor 3.000 de vouchere in valoare de 15.000 de lei pentru a-și achiziționa mașini noi, cu norma de poluare euro 6, potrivit unui proiect de hotarare ce va fi dezbatut in ședința de marți a Consiliului General. Proiectul urmeaza sa intre pe ordinea de zi…

- Atacurile cu drone comise asupra a doua rafinarii din Arabia Saudita au aruncat luni in aer prețurile petrolului. Analistii si comerciantii in domeniu au estimat ca este posibil ca pretul titeiului sa creasca pana la 100 de dolari/baril.

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca „ne facem de ras” cu nominalizarea Rovanei Plumb si a lui Dan Nica pentru a ocupa functia de comisar european din partea Romaniei. Mai mult, liderul PNL considera ca acestia nu vor fi acceptati de Bruxelles.