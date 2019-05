Potrivit RTL Nieuws, pana in 2020 vor fi scoase din circulație mașinile diesel fabricate inainte de 2005. Planul municipalitații, numit “Clean Air Action Plan”, prin care vrea sa elimine treptat emisiile poluante, va fi discutat de consilierii municipali luna viitoare, urmand ca rezidenții și companiile sa-și adapteze parcurile auto in funcție de noile cerințe. Poluarea este principala problema cu care se confrunta marile orașe ale lumii, iar cel mai mult polueaza mașinile. De aceea, in Europa, mai multe țari au elaborat planuri de eliminare a emisiilor poluante, prin interzicerea, in prima…