- Campioana Romaniei revine in Challenge Cup, mai optimista fața de experiența precedenta. Timișoara Saracens nu va avea insa nimic de pierdut nici in ediția curenta, fiind ”cenușareasa” grupei 1. Primii adversari al banațenilor vor fi galezii de la Newport Dragons, grupare cu o sumedenie de internaționali.…

- Primariile din Sannicolau Mare si Lugoj au anulat jumatate dintre semnaturile adunate de USR in cadrul campaniei „Fara penali” din Timis. Reprezentantii USR Timis au declarat ca la Ghiroda s-au anulat, de asemenea, 50 la suta din semnaturi, in timp ce la Timisoara verificarile nu au fost finalizate.

- Campioana Romaniei la rugby, Timisoara Saracens, s-a impus in derbyul etapei a doua a SuperLigii CEC Bank, invingand cu scorul de 32-26 (21-19) pe vicecampioana CSM Stiinta Baia Mare, in timp ce nou promovata SCM Gloria Buzau a produs surpriza etapei invingand pe Dinamo cu 31-13 (17-6). …

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis un cod galben de furtuni pentru jumatate de tara, incepand de duminica de la pranz, pana luni seara. Meteorologii avertizeaza ca in unele zone ploile vor fi deosebit de abundente. COD GALBEN Interval de valabilitate: 26 august, ora 14:00 – 27 august, ora…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emsi averizare de cod galben, valabila in intervalul 26 august, ora 14.00 ndash; 27 august, ora 23.00. Sunt vizate perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, cantitati de apa insemnate. In intervalul mentionat vor fi perioade cu instabilitate atmosferica…

- Tarom a inregistrat in primele sase luni ale anului celei mai mari venituri si afaceri din ultimele patru semestre, anunta Economica.net. In plus, compania si-a marit si portofoliul de destinatii. Sunt primele cifre de bilant, dupa ce, la finalul anului trecut, Werner Wolff a preluat conducerea Tarom.…

- Campioana Romaniei la rugby, Timisoara Saracens, va disputa trei partide pe propriul stadion, ''Dan Paltinisanu'', in acest an, in grupa 1 din Challenge Cup din care face parte, potrivit site-ului ''sarazinilor''. Astfel, banatenii vor debuta acasa, pe 13…

- Situația alarmanta in județul Timiș! Jumatate dintre unitațile de invațamant controlate de pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Banat nu au autorizație de securitate la incendiu.