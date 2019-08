Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele filialei din Bacau a Partidului National Liberal (PNL), deputatul Ionel Palar, si-a manifestat, joi, nemultumirea fata de nivelul redus al fondurilor alocate de Guvern pentru echilibrarea bugetelor locale ale unitatilor administrativ- teritoriale din judetul Bacau, potrivit Agerpres.…

- Premierul Viorica Dancila a scris duminica seara, pe Facebook, ca s-a asteptat de la Klaus Iohannis la o declaratie in care sa transmita masuri clare, precizand ca seful statului „a aparut tarziu si a vorbit degeaba”. Presedintele PSD a mai spus ca seful statului nu a inteles ca miza e mai mare decat…

- ”Mi-au spus cațiva colegi de incredere ca a aparut in partid Lista Neagra din PSD. Am facut rost de ea. M-am uitat peste numele de acolo. Sunteți toți” a scris Codrin Ștefanescu, joi, pe Facebook. Mihai Fifor, care i-a luat locul lui Codrin Ștefanescu in PSD, in funcția de secretar general,…

- Judecatoarea Corina Corbu este singurul magistrat care și-a depus dosarul pentru funcția de președinte al Inaltei Curți de Casație și Justiție, transmite Mediafax. Președintele in exercițiu al instanței supreme, Cristina Tarcea, nu candideaza pentru un nou mandat. CSM a declansat, la finele lunii mai,…

- Presedintele interimar al Partidului Democrat, Pavel Filip, spune ca formatiunea are nevoie de o reforma. Aceasta, in primul rand, pentru ca PDM a plecat in opozitie si o formatiune care nu se mai afla la guvernare nu poate actiona de aceeasi maniera ca atunci cand detine puterea. Declaratiile au fost…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat ca nu ii pasa de europeni cand vine vorba de Iran, in conditiile in care tensiunile se amplifica intre Washington si Teheran. Liderul american a explicat ca a anulat in ultimul moment lovituri programate contra Iranului dupa distrugerea unei drone…

- Presedintele PSD Bacau, senatorul Dragos Benea, a declarat, pe pagina sa de Facebook, ca dupa rezultatul de la alegerile europarlamentare, intrarea in opozitie a social-democratilor devine o optiune "extrem de argumentata", conform Agerpres.''Cred ca, dupa votul-sanctiune din 26 mai, trebuie…

- Președintele PNL București, Cristian Bușoi, lanseaza un apel de ultima ora prin care invita romanii la vot."Ne vedem maine la vot pentru Parlamentul European și pentru Referendum! Eu voi vota la ora 10:00, la Secția 1227, de la Clubul Sportiv Numarul 5", scrie Bușoi pe Facebook.