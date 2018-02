Stiri pe aceeasi tema

- Era intr o zi de vineri, zi de iarna, cu temperaturi putin peste zero grade, cerul senin si vizibilitatea buna, 8 10 km. Vantul batea usor, cu 2 3 m s, din directia nord nord est. In raionul de zbor al aerodromului Mihail Kogalniceanu, aproape de Dunare, era in formare un nor de ceata. Pregatirea misiunii…

- Jucatorul de tenis constantean Luca Preda (11 ani) a castigat probele de simplu si dublu ale turneului Beograd Open 2018 pentru juniori, organizat de Tipsarevic Academy, in perioada 1-7 ianuarie. Tanarul sportiv este legitimat la Tennis Club Play Constanta, sub indrumarea antrenorului Emil Girba si…

- Sute de calafeteni s-au strans in portul de la Dunare, pana la aceasta ora, unde asteapta sa inceapa slujba de Boboteaza. Inainte sa ajunga soborul de preoti, sarbatoarea a inceput cu un moment artistic oferit de ansamblul folcloric din Calafat. ...

- Marturiile scrise releva faptul ca trupele germane au actionat la Galati ca forte de ocupatie, practicand un jaf la scara industriala. Fabricile au fost demontate si trimise spre Vest, iar oamenii au fost deposedati de lucrurile de valoare si de alimente. La plecare, soldatii nazisti au aruncat in aer…

- Sunt doar cateva saptamani pana cand vom intr-un an nou, pe care ni-l dorim cu toții mai bun decat cel care tocmai se incheie. Poate ca unii nu știți unde veți petrece noaptea dintre ani, dar, cu siguranța, ideea unui revelion pe apele Dunarii este și inedita, și fascinanta.