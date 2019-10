Fără incendii în sezonul rece. Pompierii arădeni recomandă câteva măsuri pentru prevenirea incendiilor Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența Arad spun ca acest lucru se intampla, de cele mai multe ori, din neglijența oamenilor, care nu iși iau toate masurile pentru evitarea acestor tragedii. Pompierii recomanda cetatenilor adoptarea catorva masuri pentru prevenirea incendiilor care pot lasa familii pe drumuri sau indoliate in toiul iernii. Astfel, inainte de utilizare, sobele trebuie verificate, reparate si curatate pentru a fi in perfecta stare de functionare și se va folosi numai materialul combustibil pentru care a fost destinata soba, evitandu-se supraincarcarea acesteia.… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De-a lungul timpului, temperaturile scazute au facut ca populatia sa suprasolicite mijloacele de incalzire locala, fapt care, coroborat cu nerespectarea masurilor de aparare impotriva incendiilor specifice utilizarii acestora s-au produs incendii la locuinte, in ultimii ani, din nefericire nu s-au inregistrat…

- O femeie și cei doi copii ai ei au ars de vii, in noaptea de duminica spre luni, intr-un incendiu izbucnit la casa lor, in comuna Poiana Teiului din județul Neamț.Citește și: Rareș Bogdan arunca in aer scena politica: Eu nu pot sa stau la masa cu Tariceanu și Tudose/ VIDEO Potrivit…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Alba transmite atenționari și informații util, elevilor și cadrelor didactice, la inceput de an școlar, in vederea prevenirii incendiilor in unitați de invațamant. De asemenea, comunica reguli si masuri de siguranta pentru evacuarea elevilor si a cadrelor didactic, …

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta seara sa intervina pentru asigurarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor in comuna Chirnogeni.Potrivit ISU Dobrogea, interventia are loc pe strada Crinului, acolo…

- Incendiul izbucnit la fabrica unei societați de preparare lacuri și vopsele din județul Valcea a fost stins dupa patru ore. Exista insa pericol mare de reaprindere și scurgeri de substanțe inflamabile, potrivit Mediafax.Reprezentanții Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului…

- “Din pacate, din informatiile pe care le am ei au fost sunati destul de tarziu, cu toate acestea se vede ca au reusit sa intervina si sa limiteze propagarea focului. Culoarea fumului s-a schimbat, ceea ce este primul semn bun de astazi, in sensul ca focul este localizat, iar toxicitatea fumului nu…

- La scurt timp dupa apelul la 112, la fața locului au ajuns un echipaj al Serviciului de Ambulanța Județean Arad, unul al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Ghioroc și unul al Inspectoratului pentru SItuații de Urgența Arad. Pompierii aradeni și cei voluntari din Ghioroc au reușit sa…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Buzau are porțile deschise astazi, pana la ora 14,00, la toate subunitațile de intervenție, pentru toți buzoienii care doresc sa afle mai multe despre echipamentele/autospecialele de interventie in situatii de urgenta din dotarea pompierilor buzoieni si sa vizioneze…