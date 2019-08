Stiri pe aceeasi tema

- Igor Dodon este adevaratul stapân al Republicii Moldova. „O astfel de lege nu va fi votata în Parlament” - a comentat Igor Dodon initiativa Maiei Sandu privind 23 august, Zi de comemorare a victimelor regimurilor totalitare si autoritare. Acesta…

- Facilitațile fiscale și vamale de care beneficiaza in prezent agenții economici care activeaza in regim duty-free, ale caror magazine sunt amplasate in zona de intrare pe teritoriul Republicii Moldova vor fi anulate, potrivit unui amendament la proiectul de modificare a unor acte legislative, avizat…

- Ordonanta prevede doua mecanisme de esalonare a platii: masuri de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 pentru debitorii care au datorii mai mari de un milion de lei, bazata pe un plan de restructurare, plata esalonata si supravegherea fiscala pe perioada inlesnirii; anularea…

- Vladislav Kulminski, consilierul pe politica externa al premierului Maia Sandu, cere rechemarea Ambasadorului R. Moldova în Austria și pe lânga OSCE, Victor Osipov, pentru faptul ca acesta ar fi jucat „un rol important” în schemele de contrabanda cu țigari din regiunea…

- Ministerul Finantelor Publice ia in calcul doua scenarii pentru acordarea unor facilitati fiscale, pentru datorii de peste si, respectiv, de sub un milion de lei, a afirmat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. Potrivit acestuia, măsurile de acordare a unor facilităţi fiscale…

- Intr-un mesaj postat pe o retea de socializare, liderul democratilor moldoveni a subliniat ca 'PDM este tinut sub o presiune uriasa'. 'Partidele proeuropene din Parlament spun ca au refuzat dialogul cu PDM din cauza ca au o problema cu Vlad Plahotniuc. Vreau sa indepartez acest obstacol pentru viitor…

- „Uniunea Europeana se asteapta ca Republica Moldova, tara asociata la UE, sa respecte statul de drept si sa garanteze democratia, in conformitate cu principiile de baza ale Acordului de Asociere", se anunta intr-un comunicat de presa al Serviciului de Actiune Externa al UE. „Ca urmare a deciziilor adoptate…

- Liderul PAS, Maia Sandu, nu este atât de curata, precum pozeaza. De aceasta parere este fostul președinte al Curții de Conturi, Serafim Urechean. Acesta a amintit despre votul dat pentru garanțiile bancare destinate Bancii de Economii, dar și legaturile sale cu reprezentantul oligarhilor condamnați…