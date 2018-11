Fara emotii cu Ocna Mures

Primul gol al Reșiței in acest meci a venit in urma unui autogol. In minutul 31, Cimpoieșu a trimis in propria poarta o centrare transmisa de pe dreapta de un jucator reșițean. Cinci minute mai tarziu, Saulescu a fost lansat pe stanga, i-a driblat pe Kiss și Gorba și a marcat la colțul scurt. In minutul 67 din repriza a doua, Taciuc a majorat avantajul Reșiței cu un șut din lovitura libera de la 22 de metri, iar spre final de joc, elevii lui Doana au mai inscris de doua ori. In minutul 81, Breșneni a marcat cu capul din centrarea lui Taciuc, iar in prelungirile partidei, Musteța a inscris golul…