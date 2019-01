Stiri pe aceeasi tema

- Partida de poker a Brexit intra în faza cea mai fierbinte. Theresa May a prezentat luni în Camera Comunelor planul sau B, care nu este nimic altceva decât o noua cerere de renegociere a clauzei de salvgardare irlandeze – faimosul “backstop” – cu Bruxellesul.…

- Angela Merkel si Emmanuel Macron semneaza marti un nou tratat in vederea unei consolidari a relatiei franco-germane si trimiterii unui mesaj de sustinere a constructiei Uniunii Europene (UE), in contextul in care aceasta este slabita de ascensiunea nationalismului, relateaza AFP.

- Un conciliu de prelati ortodocsi ucraineni a înfiintat sâmbata o biserica independenta de sub tutela religioasa a Moscovei, o hotarâre istorica, vizând sa asigure ”securitatea” si ”independenta spirituala” a tarii - si totodata un simbol suplimentar…

- „In 2017, alegerea sa a fost vazuta ca o speranta pentru vecinii sai europeni, dupa un an 2016 marcat de referendumul privind Brexit-ul si alegerea lui Donald Trump' la Casa Alba, a declarat Nicolas Baygert, profesor de comunicare politica la Universitatea Libera din Bruxelles. In viziunea Berlinului…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a fost luata drept soția lui Emmanuel Macron, președintele francez. Confuzia a facut-o o veterana de 101 pe care cei doi au intalnit-o la Compiegne, locul unde acum o suta de ani s-a semnat armistițiul.

- Aproximativ 70 de șefi de stat și de guverne și diplomați au participat duminica la ceremoniile organizate in Franța pentru aniversarea a 100 de ani de la incheierea Primului Razboi Mondial. Cele 16 milioane de victime ale Marelui Razboi au fost comemorate la Paris la Arcul de Triumf, unde liderii participanți au…

- Conform sondajului dat publicitatii duminica de Avangarde, 9% dintre respondenti vor relatii mai stranse cu China, 9% cu Rusia, 7% cu Marea Britanie, alta 2%. Dintre cei 37% care au doresc o relatie mai stransa cu SUA, 49% sunt femei, 51% barbati, cu Germania - 50% femei si 50% barbati, 59%…

- Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, s-a intalnit sambata cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, inainte de summitul din Istanbul la care vor participa liderii Franței, Germaniei, Rusiei și Turciei, pentru a discuta despre situația din Siria, relateaza CNN Turk preluat de mediafax. Intalnirea…