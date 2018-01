FĂRĂ CUVINTE: Chinezii au construit, de la ZERO, o cale ferată, în doar 9 ore! Cu o mobilizare si o eficienta cum rareori s-a mai vazut, o echipa a construit, de la zero, o gara intreaga peste noapte. Au muncit peste 1.500 de oameni si totul a fost gata in mai putin de 9 ore. Intr-o demonstratie de organizare si eficienta, 1.500 de muncitori au inceput lucrul seara, la ora 18.30. Aveau de construit de la zero o gara, langa cea veche, in orasul LONGYAN, din estul Chinei. In imaginile care au facut inconjurul lumii, apar lucrand ca furnicile, om langa om. Unii au dezmembrat sinele vechi si le-au inlocuit cu cele noi, care au fost conectate apoi cu trei linii moderne deja construite.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

- In mai puțin de 9 ore, peste 1.500 de muncitori au terminat instalarea unei noi linii de cale ferata, in provincia Fujian din estul Chinei, scrie agenția Xinhua. Pentru a nu afecta traficul feroviar în zonă, construcția a început la ora 18.30 și s-a terminat la 3.00 dimineața,…

- China da un nou exemplu de eficiența și rapiditate, dupa ce au construit de la zero o gara, peste noapte, și caile ferate care o conecteaza de localitațile din apropiere. Peste 1.500 de muncitori și-au facut apariția in orașul Longyan, din sudul Chinei, pe 20 ianuarie, in jurul orei 18:00.

- Cat dureaza sa inlocuiesti sinele de cale ferata dintr-o gara, pentru a permite circulatia trenurilor de mare viteza? Depinde de tara. In China dureaza doar o zi de munca, scrie realitatea.net.Peste 1.

- 1500 de muncitori au terminat de instalat o noua linie de cale ferata in 8,5 ore, in cadrul lucrarilor de modernizare a garii Longyan din provincia Fujian. In Romania, care mai are inca terasamente de pe vremea lui Carol al II-lea, cand se vor intampla miracole de acest gen? Lucrarile au inceput saptamana…

- Muncitorii chinezi și-au demonstrat din nou eficiența incredibila. Aproximativ 1500 de muncitori au muncit doar noua ore pentru a deschide calea ferata pentru o noua gara din provincia Fujian, din sudul Chinei.

