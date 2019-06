Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Invațatorului (5 iunie) este sarbatorita in fiecare an in toate unitațile de invațamant de stat, particulare și confesionale din sistemul romanesc. Astfel ca, pe 5 iunie 2019, elevii nu fac cursuri, ci vor presta activitați specifice acestei sarbatori. Afla cat mai e pana la vacanța de vara

- CHIȘINAU, 31 mai – Sputnik. Pe data de 31 mai în toate școlile din țara va rasuna ultimul sunet. Elevii vor pleca în cea mai mare vacanța din an care va dura trei luni și vor reveni în salile de clasa pe data de 1 septembrie. Când începe vacanța de vara © Sputnik…

- Echipa Colegiului National de Informatica „Tudor Vianu” din Bucuresti si echipa Centrului Judetean de Excelenta Prahova, reprezentantele Romaniei la a III-a editie a Olimpiadei Internationale de Informatica in Echipe, au obtinut medaliile de aur si de argint, informeaza News.ro. Potrivit unui comunicat…

- Ministerul Educației a pregatit numeroase schimbari majore pentru elevii din Romania, intr-un demers prin care se dorește schimbarea sistemului de invațamant, cu scopul de a-l moderniza și de a-l face nu doar mai performant, ci și mai placut elevilor. De data aceasta, Ecaterina Andronescu a anunțat…

- Elevii si prescolarii intra astazi, dupa terminarea cursurilor, in vacanta de primavara, urmand sa se intoarca la cursuri in 6 mai 2019. Anul acesta vacanța de primavara acopera atat Paștele Catolic (21 aprilie), cat și Paștele Ortodox (28 aprilie). Imediat dupa vacanța de primavara, vor incepe tezele…

- Elevii de clasa a XII-a au sustinut joi ultima testare in cadrul sesiunii de simulare a examenului de Bacalaureat 2019, proba la alegere in functie de profil si specializare. Rezultatele vor fi cunoscute in 29 martie. Ministerul Educatiei va publica joi, in jurul orei 15.00, subiectele si baremele de…

- Luni, 18 martie, incepe simularea de Bacalaureat 2019, cu proba la limba și literatura romana. Ministerul Educației a publicat noile modele de subiecte la Bac 2019. Subiectele nu conțin teste grila, ci se respecta formatul anilor anteriori. Așadar, elevii care susțin examenul de Bacalaureat in anul…

- Subiecte grila la simularea la Matematica susținuta astazi de elevii de clasele a VII-a. Dupa ce a anunțat ca va pilota minimum 30% subiecte grila in simularea de Matematica anul acesta, Ministerul Educației a introdus grilele in cerințele pe care elevii le-au avut astazi de rezolvat.