Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza depunerilor de zapada si a vantului puternic, in ultimele 24 de ore, au fost doborati 260 copaci peste 36 de autovehicule, patru stalpi de electricitate, doua acoperisuri, iar mai multe cabluri au fost rupte, potrivit datelor transmise, luni, de catre Inspectoratul General pentru Situatii…

- Aproape 150.000 de consumatori din 17 judete au fost afectati de avariile la reteaua de energie electrica, produse in contextul vremii nefavorabile. Potrivit datelor din Centrul Operational National al IGSU,...

- 30 linii de curent sunt total afectate și 12 parțial afectate, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența Gorj. Sunt afectate 362 de puncte de transformare, fiind 40 de localitați fara curent electric, raportarea fiind facuta duminica dupa-...

- Sase linii electrice de inalta tensiune sunt nefunctionale in 4 judete din zona de vest a Romaniei. Aproape 200 de localitati nu sunt alimentate cu electricitate. Enel anunta ca are 53 de echipe in teren, insa interventiile sunt ingreunate de conditiile meteo severe.

- Conform unei raportari a societatii Electrica, in acest moment este intrerupta furnizarea energiei pentru 16.300 de abonați din 70 de localitați situate in zona de campie a județului Buzau.

- Locuitorii din Florești au ramas luni seara fara energie electrica, iar avariile par a se ține lanț, cu toate ca oamenii iși achita la timp facturile. Rețeaua de energie electrica din comuna…

- Pentru imbunatatirea serviciilor prestate clientilor, I.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunta ca astazi vor avea loc intreruperi programate ale furnizarii energiei electrice in intervalele de timp indicate mai jos:

- Pentru imbunatatirea serviciilor prestate clientilor, I.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunta ca vor avea loc intreruperi programate ale furnizarii energiei electrice in intervalele de timp indicate mai jos: