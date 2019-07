Stiri pe aceeasi tema

- Motiv de bucurie pentru locuitorii satului Popeasca din raionul Ștefan Voda. In localitate a fost inaugurat astazi un nou sediu al oficiului poștal. Acesta este dotat cu echipament modern și de calitate.

- Piste de alergare, teren de fotbal rugby cu nocturna, teren de oina, teren de baschet, pista de atletism, pentru aruncarea ciocanului, aruncarea discului si aruncarea greutatii, teren de handbal, doua terenuri de tenis cu nocturna, un teren de volei, dar si spatii de cazare pentru sportivi. Asa arata…

- Incepand de astazi, Ovidius Park, amplasat in fata Corpului B Facultatea de Medicina din Campusul Universitatii Ovidius Constanta, beneficiaza de un sistem de irigat, considerat cel mai modern in acest moment. La o luna de la plantarea celor 200 de copaci am reusit sa punem in functiune cel mai modern…

- Principalul Targ de Paste al tarii s-a deschis in scuarul Catedralei. Iarmarocul va putea fi vizitat pana in Sambata Mare. Trecatorii pot cumpara cozonaci, pasca, dulciuri și alte produse alimentare pentru masa de sarbatoare.

- Primaria Orașului Cugir a inagurat ieri dupa-amiaza un skate-park in zona Stadionului nou. Parcul este iluminat LED și dispune de o rampa pentru cei care practica skateboarding-ul, pista de biciclete, triciclete și role. Parcul mai dispune de un teren de baschet, mese pentru iubitorii tenisului de masa…

- Primaria Orașului Cugir a inagurat vineri dupa-amiaza un skate-park in zona Stadionului nou. Parcul este iluminat LED și dispune de o rampa pentru cei ... The post FOTO: Skate-park modern, inaugurat la Cugir. Teren de baschet, pista de biciclete, rampa, mese pentru șah și tenis de masa appeared first…

- Un spațiu de joaca modern destinat copiilor a fost inaugurat vineri dupa-amiaza, in orașul Cugir. Acesta se afla amplasat in apropierea Stadionului „Parc” din localitate. Astfel administrația locala impreuna cu Clubul Sportiv Orașanesc Cugir au rezolvat problema lipsei locurilor de joaca pentru copiii…

- Un oraș din Gorj va fi singurul din Oltenia care va beneficia de un sistem ce va reduce costurile cu 40% la factura de energie. Este vorba de orașul Rovinari care va beneficia de un sistem de iluminat pe baza de led care va fi gestionat electronic. Același proiect cuprinde și montarea a peste 700 ……