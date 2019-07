Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a declarat joi ca, in cazul in care partidul ii va cere, va candida la alegerile prezidentiale, dar, in acest moment, optiunea sa este de a merge "in spatele altui candidat". "Nu am luat inca in calcul acest lucru, am considerat ca voi merge cu un candidat,…

- Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE a anuntat, marti, ca o decizie in privinta unui candidat comun PSD-ALDE, la prezidentiale, va fi luata dupa 20 august. Intre timp, partidul se pregateste de cele trei runde de alegeri din acest an si de anul viitor. 37 de filiale judetene au fost dizolvate, pentru…

- Intrebata, luni, daca sustine varianta unei aliante PSD-ALDE-Pro Romania pentru alegerile prezidentiale, Viorica dancila a spus: "Am spus ca avem sondaje de opinie si pe masura ce vom primi aceste sondaje vom vedea ce formula imbratisam". De asemenea, intrebata ce parere are despre faptul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este de parere ca cea mai buna solutie la alegerile prezidentiale este un candidat unic din partea PSD - ALDE - PRO Romania, propunere anuntata de Victor Ponta. "Cu domnul Ponta am evaluat variantele pe care le avem la dispozitie pentru…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a precizat, luni, ca a discutat cu Victor Ponta despre propunerea acestuia ca PSD, ALDE și Pro România sa mearga în alegerile prezidențiale cu un candidat comun și considera ca aceasta ar fi ”cea mai buna soluție”.”Am evaluat…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a anuntat, luni, ca in prima saptamana din septembrie va avea loc o reuniune a partidului pentru desemnarea candidatului formatiunii la functia de presedinte al Romaniei, relateaza Agerpres.Citește și: BEC a publicat REZULTATELE FINALE la referendumul…

- Victor Ponta a avut o intervenție telefonica, marți seara, la Romania TV, in cadrul emisiunii lui Victor Ciutacu. Președintele Pro Romania a vorbit și despre alegerile prezidențiale de anul acesta. „Va...

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca partidul sau va avea un candidat valoros la prezidențiale, dar in cazul in care in turul II vor ajunge Klaus Iohannis și Liviu Dragnea, atunci nu va avea de ales decat sa-l voteze pe Klaus Iohannis. Ponta a comparat situația actuala cu cea din anul 2000,…