Stiri pe aceeasi tema

- Liverpool s-a calificat fara emotii in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Bayern Munchen cu scorul de 3-1, miercuri seara, in deplasare, in mansa secunda a optimilor de finala. Liverpool, dupa 0-0 pe Anfield Road, a reusit sa deschida scorul in…

- FC Barcelona și Olympique Lyon se vor duela azi, de la ora 22:00, pentru un loc in sferturile de finala din UEFA Champions League. Meciul din tur, disputat in Franța, s-a terminat 0-0. Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Sport. In cele 7 intalniri…

- Bayern Munchen o intalneste in aceasta seara pe teren propriu pe FC Liverpool, in partida retur din optimile de finala ale Ligii Campionilor. In tur, cele doua au remizat, in Anglia, scor 0-0 .

- Ionut Radu (21 de ani) nu va fi in lotul lui Genoa pentru urmatoarea partida din Serie A, cu Parma, care va avea loc sambata. In locul sau va intra Jandrei, brazilianul venit de la Chapecoense, scrie Mediafax.Antrenorul Cesare Prandelli nu l-a pedepsit pe Ionut Radu, ci portarul roman s-a…

- Partida dintre primele doua clasamente in Grupa principala 2 a Ligii Campionilor, contand pentru etapa a 8-a, a adunat multa lume buna la Sala Polivalenta. Fotoreporterul Libertatea, Vlad Chirea, a pus obiectul aparatului pe starurile din teren, doar in Capitala s-au aflat campioanele Europei, dar a…

- Atletico Madrid - Juventus și Schalke - Manchester City sunt ultimele doua meciuri din manșa tur a „optimilor" Ligii Campionilor care se disputa in aceasta seara de la ora 22:00. Partidele vor fi in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look Sport și liveTEXT pe GSP.ro. Partida serii e cea dintre…

- Roberto Firmino (27 de ani) nu a efectuat antrenamentul de luni al lui Liverpool, din cauza unui virus, și ar putea rata meciul tur din optimile de finala ale Ligii Campionilor, contra lui Bayern Munchen, scrie SkySports, potrivit Mediafax.Citește și: Simona Halep joaca meciul cu Eugenie Bouchard…

- Scorul pe seturi a fost 25-23, 25-20, 25-17, dupa 69 minute de joc. Partida retur va avea loc in 12 februarie, iar castigatoarea din dubla mansa se va califica in semifinalele competitiei, informeaza News.ro.Citește și: Fundasul Florentin Pogba, fratele lui Paul Pogba, va juca la Atlanta United,…