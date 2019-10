Far vechi de un secol, salvat înainte să se prăbuşească Dupa ce fundatia farului a fost consolidata, cladirea a fost ridicata marti pe o platforma speciala, amplasata pe sine, si a fost transportata cu grija la o distanta mai mare de tarm. Zidarul local Kjeld Pedersen a petrecut numeroase ore planuind procedura de mutare care a durat patru ore si jumatate, a informat postul public DR. Farul a fost inchis in anul 1968, scrie romaniatv.net. Autoritatile locale din Hjorring au declarat ca in cazul in care farul nu ar fi fost mutat exista riscul sa se prabuseasca in mare in urmatorii 5 - 10 ani, din cauza eroziunii solului. Farul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce fundatia farului a fost consolidata, cladirea a fost ridicata marti pe o platforma speciala, amplasata pe sine, si a fost transportata cu grija la o distanta mai mare de tarm.Zidarul local Kjeld Pedersen a petrecut numeroase ore planuind procedura de mutare care a durat patru ore…

- Romania se chinuie de 9 ani sa termine o autostrada de 99,5 de kilometri. Este vorba de autostrada Lugoj-Deva. Intre timp, vecinii noștri bulgari și sarbi tot mai finalizeaza cate o autostrada și se apuca de alta. In Romania, prima licitație pentru unul dintre cele patru tronsoane ale autostrazii Lugoj-Deva…

- Autoritațile din Columbia au confiscat 300 de kg de cannabis ascunse într-un sicriu, în regiunea Santader, scrie BBC. "Operațiunea a avut loc dupa inspectarea unui vehicul destinat transportului de persoane decedate", a declarat comandantul poliției din Fabian Ospina. Șoferul…

- Cel putin 11 presupusi combatanti islamisti au murit in confruntari cu serviciile de securitate egiptene produse marti in provincia Sinai, anunta Ministerul de Interne de la Cairo, citat de MEDIAFAX.Citește și: Șeful INML face anunțul! Rezultatele au fost doar preliminare, continuam expertizele…

- Pompierii greci incercau miercuri sa controleze incendiul de proportii declansat in insula Evia, la nord-est de Atena, care a mistuit mari zone de vegetatie din rezervatia Natura 2000, fara sa provoace victime, relateaza EFE potrivit Agerpres. Autoritatile au dispus evacuarea preventiva a patru localitati…

- Pompierii greci incercau miercuri sa controleze incendiul de proportii declansat in insula Evia, la nord-est de Atena, care a mistuit mari zone de vegetatie din rezervatia Natura 2000, fara sa provoace victime, relateaza EFE. Autoritatile au dispus evacuarea preventiva a patru localitati si a unei manastiri…

- Jandarmii francezi l-au arestat pe autorul unui atac violent si au salvat-o pe victima acestuia dupa ce Facebook i-a alertat cand atacul era transmis live, au anuntat miercuri autoritatile, citate de DPA, potrivit Agerpres. Facebook a alertat autoritatile in legatura cu transmisia live, care arata…

- Un copil in varsta de cinci ani a salvat de la incendiu 13 persoane. Casa in care acestea locuiau a luat foc. Incendiul s-a produs intr-o casa din cartierul Back of the Yards, din Chicago, SUA. Incidentul a avut loc sambata dimineața. Jayden Espinosa, un baiețel in varsta de cinci ani, a fost primul…