Faptele tale sau fapte letale? Acultă nouă piesă a lui Speak! Speak revine cu o piesa noua “Faptele tale”, insoțita de un lyrics video. Piesa trateaza problemele unei relații in care increderea a disparut, bazandu-se pe fapte “letale”. Este o piesa cu un mesaj simplu, dar puternic, care vorbește despre curajul de a ne urma instinctul și de a lua deciziile cele mai potrivite atunci cand simțim ca ceva nu este in regula in relația cu partenerul/partenera. “Aceasta piesa este o exteriorizare a sufletului meu, care a aparut atunci cand a trebuit sa iau niște decizii radicale și nu am fost capabil emoțional sa o fac. Consider ca increderea și comunicarea dintre… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- LAVINIA GOSTE, cea mai iubita interpreta de muzica populara a generatiei sale, cu milioane de vizualizari insumate pe contul de youtube și mii de concerte, lanseaza piesa folclorica ”M-a gasit dragostea in viața”. Piesa, realizata de interpreta impreuna cu soțul sau, maestrul dirijor Marius Zorila,…

- A devenit cunoscuta datorita muzicii populare, a dat-o pe muzica de petrecere, iar acum are de gand sa lanseze si o piesa de muzica usoara. Insa pana atunci, artista s-a filmat intrepretand una dintre piesele celebrei Whitney Houston. Carmen de la Salciua, una dintre cele mai apreciate artiste din muzica…

- La sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vaslui a avut loc Ziua Veteranului. Invitat de onoare a fost lt.col. (r) Ghiorghe Rotaru, cel mai batran jandarm din județ, care a primit o placheta și o diploma de excelența. Astazi, cel mai batran jandarm din Vaslui a fost cinstit de conducerea Inspectoratului…

- Lavinia Goste, una dintre cele mai iubite interprete de muzica populara a generatiei sale laseaza melodia: ”M-a gasit dragostea in viața”. Piesa, realizata de interpreta impreuna cu soțul sau, maestrul dirijor Marius Zorila, se anunța hitul petrecerilor din aceasta vara. ”Inca o parte importanta din…

- Muzica latino a luat in ultimul an o amploare total neasteptata, iar artistii care canta reggaeton au din ce in ce mai mult succes. Unii dintre ei sunt si baietii din trupa CNCO care au devenit cunoscut in lumea intreaga odata cu participarea si castigarea concursului de talente "LA BANDA".

- Indragita cantareața de muzica populara Claudia Ghițulescu a povestit cum și-a cunoscut soțul, dar și cum s-a schimbat ea dupa casnicie. ”Dupa o filmare cu Steliana Sima, am stat cu ea in mașina...

- Ștefania lanseaza azi cel de-al doilea single din cariera sa, “Solo Un Momento”, insoțit de un videoclip plin de energie pozitiva! “Solo Un Momento” este o piesa care transmite energie pozitiva și in care dansul și muzica se completeaza perfect! Artista ne incurajeaza sa ne exprimam liber și sa ne…

- Shift a lansat videoclipul piesei “Muzica de Bagabonti” in colaborare cu Criss Blaziny si Ruby. Muzica a fost realizata de Shift si Andrei Iorga. Textul piesei a fost scris de Shift si Criss Blaziny.

- Ștefania lanseaza cel de-al doilea single, “Solo Un Momento”, insoțit de un videoclip plin de energie și de vibe pozitiv. Este timpul sa ascultam “Solo Un Momento”, noul single semnat Ștefania. Este o piesa foarte energica in care dansul și muzica se completeaza perfect, inca o data! Artista ne provoaca…

- Incepand din anul 1999, ziua de 21 martie este declarata de UNESCO Ziua Poeziei, ca o recunoaștere a faptului ca oamenii de litere și de cultura, poeții și scriitorii din intreaga lume și-au adus o contribuție remarcabila la imbogațirea culturii și spiritualitații universale. Va invitam, prin urmare,…

- Vecina Ilenei Ciuculete rupe tacerea. Cezara Filimon o cunoștea de 14 ani și știa ce fel de relație avea artista cu Cornel Galeș. Aceasta a facut marturisiri emoționant, la un an de cand interpreta s-a stins din viața. Prietena buna a Ilenei Ciuculete a suferit cumplit dupa moartea acesteia. Cezara…

- Odata cu intrarea pe piata din Romania, Spotify va fi disponibil in 65 de piete din intreaga lume, scrie europafm.ro. Unul dintre principalele atuuri ale serviciului Spotify este personalizarea, ce permite fanilor sa gaseasca muzica preferata in cel mai simplu mod, dar și sa descopere noi piese și…

- Familia unui cantaret de muzica populara din Arad trece prin momente grele. Cosmin, fiul lui Lele Craciunescu, a murit la varsta de doar 36 de ani din cauza unei boli incurabile, scrie antena3.ro.Cosmin Craciunescu era angajat la Primaria Lipova, dar muzica era marea lui pasiune. Apropiatii si rudele…

- MUZICA… Sunt frumoase, sunt moldovence și au voci excepționale. Matilda Pascal Cojocarița, Mioara Velicu, Silvia Ene, Doina Moroșanu și Cosmina Adam sunt vasluiencele care stralucesc pe marile scene din țara și din strainatate. S-au nascut sa bucure sufletul și inimile romanilor. Sa ii incante cu muzica…

- Sentinta nu este definitiva, putand fi apelata in termen de 10 zile. Instanta 'admite in parte actiunea civila formulata de catre Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Legumicultura Buzau, si, in consecinta obliga, in solidar, pe inculpatii Boscodeala Constantin Octavian, Stana Viorica si Nicolae…

- Doliu in lumea muzicii romanești, una dintre cele mai apreciate soliste murind in somn. Maria Tudor, cantareața de muzica populara care a fost apreciata de romani timp de mai multe decenii, s-a stins din viața la 71 de ani.

- Filmarile au avut loc inainte ca uraganul Irma sa loveasca Miami. Irisha lanseaza cea de-a doua piesa din cariera sa: „You Lose”. Single-ul, compus de Irina Rimes si Vanotek, este insotit si de un videoclip hot filmat in Miami si regizat de Alex Ceausu. „Muzica e cea mai mare pasiune a mea si de aceea,…

- Finala Eurovision Romania 2018. Formația „The Humans” a fost aleasa, duminica seara, sa reprezinte Romania in finala care se va organiza la Lisabona, cu melodia „Goodbye”. Feli a fost și ea una dintre cei 15 finaliști, dar a pierdut in fața celor de la „The Humans”. Artista nu s-a suparat ca nu a mers…

- Iti place sau nu muzica lor, trebuie sa recunostem ca, Culita Sterp si Carmen de la Salciua reprezinta idealul multor cupluri de tineri din ziua de azi. Povestea lor de dragoste impresioneaza pe toata lumea. Sunt tineri, frumosi, talentati, apreciati si iubiti, si mai mult decat orice se iubesc foarte…

- Atașat de tehnologie sau atașat de persoana iubita? In zilele noastre e o intrebare importanta, insa raspunsul e evident: ii iubim pe cei dragi, iar tehnologia este mijlocul prin care le putem spune și arata asta, chiar și atunci cand nu sunt langa noi! Relațiile nu sunt opționale, fiindca noi toți…

- Aproape fiecare localitate ilfoveana pastreaza cu sfințenie o tradiție. In Dobroești, reprezentativ pentru vechea comunitate cu origini bulgarești este domeniul culinar, iar aici cea mai gustoasa ramane, de departe, placinta creața (dolongaci) cu branza, udata cu mult lapte. Articol aparut in Jurnalul…

- Dupa “Freeze”, melodia de succes pe care Alina Eremia a avut-o alaturi de Monoir, artista colaboreaza cu Mark Stam, cantaret si compozitor de peste Prut, pentru o versiune inedita a piesei „Doar noi”.

- Ozana Barabancea si-a facut opreatie de micsorare a stomacului si a reusit sa slabeasca aproape 40 de kilograme. In prezent, are o silueta de invidiat. Invitata in cadrul unei emisiuni, vedeta a dezvaluit motivul pentru care a recurs la aceasta interventie chirurgicala. A

- Un strop de soare in plina iarna. Asta iși propun sa le ofere buzoienilor organizatorii targului „Dragaica”, motivați de faptul ca ediția 2017 a vechiului targ a fost un succes. Incepand de maine și pana pe 23 februarie, organizatorii ii invita pe buzoieni la o expoziție de fotografie cu tema Dragaica…

- In saptamana dragostei, Vali Boghean lanseaza o piesa și un videoclip despre iubire. Videoclipul piesei „Noi” este o poveste de dragoste, condimentata cu arta și momente de tandrețe din cuplu protagonist. Muzica și textul aparține artistului Vali Boghean. Urmariți mai jos noul videoclip lansat astazi.…

- Ilinca Bacila, castigatoarea Selectiei Nationale Eurovision 2017 si jurata Eurovision Romania 2018, lanseaza cel de-al treilea single si videoclip din cariera, “Nu acum”. Muzica este compusa de Catalin Tamazlicaru, iar versurile sunt scrise de catre Irina Rimes. Videoclipul, in regia lui Dan Petcan,…

- Vestea ca marea cantareața de muzica populara Irina Loghin a murit a devenit virala pe rețelele de socializare. Din fericire, stirea este total falsa, anunțul fiind facut chiar de catre cantareata de muzica populara, care a reacționat astfel la miile de mesaje care au asaltat-o. Vedeta a postat un mesaj…

- Trupa timisoreana The Different Class a lansat single-ul „Heat“, piesa care va fi inclusa in urmatorul E.P. al formatiei alcatuite din Cris Paul (voce/chitara), Seian Scorobete (bas) și Julia Kocis (tobe). Single-ul a fost difuzat in premiera in emisiunea „Imi place sa LogOut cu Bogdan Șerban”, pe Radio…

- Compania SpaceX a inregistrat, marti, un succes istoric, dupa ce a reusit sa lanseze racheta Falcon Heavy, considerata cea mai puternica din lume, la bordul careia se afla un automobil ce ii apartine directorului Elon Musk.

- Tema de cercetare a lucrarii de doctorat a Elenei Costea a fost cultura hip-hop, despre a vorbit alaturi de DJ DOX. Cei doi au discutat despre cele patru ramuri ale hip-hop-ului, adica DJ-ing, MC-ing, graffitti și breakdance, respectiv despre impactul lor social. Cei doi invitați au subliniat…

- Oana Radu a fost provocata sa spuna lucruri neștiute despre ea, iar cu unul dintre ele chiar a reușit sa-i șocheze pe oameni. chiar daca acum este o artista indragita de foarte mulți oameni, in copilarie, artista a fost corigenta la muzica.

- Vestea ca Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea așteapta un copil dupa nici un an de relație a luat prin surprindere showbiz-ul autohton. La fel de uimiți au fost și foștii parteneri ai Adelinei, Liviu Varciu și Speak. Insa amandoi au avut reacții cat se poate de prietenoase. Sunat de cancan.ro, Liviu…

- DNA anunta stadiul dosarelor Microsoft, mentionand ca acuzatiile fata de fostii ministri Ecaterina Andronescu, Mihai Tanasescu, Dan Nica, Adriana Ticau, Daniel Funeriu, Alexandru Athanasiu si Serban Mihailescu au fost clasate.

- Economia României creste peste potential, fiind ca o Dacie veche care merge cu viteza în panta, ajutata de vântul din spate, a declarat marti Csaba Balint, macroeconomic analys, OTP Bank România, într-o conferinta de presa. 'Acum este momentul sa ne gândim. Muzica…

- In ultimul timp, Kamara se afla in vizorul presei din cauza zvonului despre un posibil divorț. Artistul ar fi calcat stramb și și-ar fi inșelat soția, pe Oana, cea care, de altfel, i-a daruit și un baiețel, pe Leon Akim, in varsta de 3 ani. Insa, mai puțini știu ca membrul trupei Alb Negru, Kamara, in…

- In trecut Julia Michaels a compus piese pentru Selena Gomez și Britney Spears, așadar știm ca artista iși poate contura muzica spre a ne face sa simțim fiecare vers intr-un mod unic. Piesa “Heaven”, pe care Julia Michaels o pregatește pentru “Fifty shades freed” este exemplul perfect al stilului impecabil…

- Seria show-urilor Selectiei Nationale Eurovision continua duminica, 28 ianuarie, la Timisoara, cu a doua semifinala a concursului. Spectacolul va avea loc in decorul inedit al fostului manej imperial ce gazduieste, azi, Sala 2 a Teatrului National „Mihai Eminescu“.

- Muzica latino a luat in ultimul an o amploare total neasteptata, iar artistii care canta reggaeton au din ce in ce mai mult succes. Unii dintre ei sunt si baietii din trupa CNCO care au devenit cunoscut in lumea intreaga odata cu lansarea piesei “Reggaeton Lento” impreuna cu fetele de la Little Mix.

- Nu mai face televiziune, cel putin deocamadata, dar este mult mai ocupata acum cu proiectele sale muzicale. In fiecare saptamana, Rocsana Marcu&Lorena, colega ei de scena, sunt mai mereu pe drumuri, pentru ca nu duc lipsa de cantari si sunt cerute la evenimente in toate orasele mari. Astfel, pentru…

- Spitalul de Psihiatrie Voila din Campina, judetul Prahova, va demara din luna februarie un proiect de speical prin care pacientii vor fi tratati prin muzicoterapie in cadrul unui program dezvoltat de medicul Adrian Eugen Capsuna, doctor in psihiatrie.

- Artista a a acceptat provocarea lansata de un brand de bauturi spirtoase și a compus o melodie ca o scrisoare de dragoste de la ea pentru ea. ”Proud” se numește piesa și are un puternic mesaj motivațional. Așa ca oricine are probleme cu increderea in sine ar trebui sa o asculte.

- Spectacol interactiv la Teatrul Puck Nazdravanul Ivan Turbinca din povestea lui Ion Creanga este eroul urmatoarei premiere a Teatrului de Papuși „Puck”. Spectacolul cu același nume este interactiv, asezonat cu multa muzica, și are ca tema alegerile pe care le facem in fiecare zi și puterea lor de a…

- Speak și iubita lui se pregatesc sa devina parinți. Artista a recunoscut in cadrul emisiunii de la Pro tv ca ar vrea sa fie o mama tanara, insa nu se grabește. „Libelula” lui Speak a dezvaluit la „Vorbește lumea” ca isi doreste sa devina mama tanara si se gandește sa devina mama in curand. „Diminetile…

- Desi anul acesta Selectia Nationala a fost prezentata cu fast, cinci orase din tara gazduind galele, printre concurenti s-au strecurat si oameni care se vede clar ca nu au nicio treaba cu muzica, scrie stirilekanald.ro. Trist este ca acest asa zis solist a reusit pentru a doua oara sa ajunga in Selectia…

- Cinci persoane, printre care: doi procurori din cadrul Procuraturii municipiului Chisinau, oficiul Ciocana; un ofiter superior de urmarire penala de la Inspectoratul de Politie Ciocana; un șef adjunct de direcție din cadrul INI, precum si un civil (fost politist), au fost retinuti, ieri, de Procuratura…

- BIA, talentata artista in varsta de 13 ani, lanseaza prima sa piesa – „K.O.”. Muzica si textul sunt compuse de Serban Cazan si Vladimir Coman Popescu, iar piesa este produsa in studiourile HaHaHa Production. Videoclipul, in regia lui Dan Petcan, reda in imagini povestea a doua prietene care trec impreuna…

- Deputatul PSD Razvan Rotaru a solicitat, marti, printr-un apel adresat public presedintelui Klaus Iohannis, organizarea cat mai rapida a unui referendum pe tema autonomiei locale, in urma rezolutiei semnate de organizatiile politice maghiare. „Consider ca a venit timpul sa reactionam din punct de…

- „Nu este padure fara uscaturi", vorba proverbului. În casatorie e la fel, perfecțiune nu exista, afirma specialistii. Cu toate acestea, un cuplu poate construi o familie durabila si armonioasa, daca reușește sa faca fața conflictelor. De ce dispare dragostea dupa casatorie si cum evitam…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus sesizarea instantei de judecata, in baza dispozitiilor art.483 Cod procedura penala, cu acordul de recunoastere a vinovatiei inculpatului DOBRICA DUMITRU, consilier judetean in cadrul Consiliului Judetean…