- Cel mai mare festival de trupe tribut din Romania - HeyDay Music Festival - are loc la sfarsitul acestei saptamani, in Parcul Izvor din Capitala. Primaria Capitalei, prin creart, organizeaza a IV-a editie HeyDay Music Festival, intre 6 si 8 septembrie, intre orele 10,00 - 22,30, in Parcul…

- Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” reinvie tradiția salonului de fotografie organizat la Buzau. Dupa ce timp de 12 ani concursul Salfoto a reușit sa atraga interesul pasionaților de fotografie din toata țara, devenind chiar o manifestare internaționala, organizatorii s-au vazut nevoiți sa intrerupa…

- Saptamana aceasta, Bacaul devine capitala boxului romanesc, urmand sa gazduiasca finalele Campionatului Național de Tineret. Organizate de SCM Bacau cu sprijinul Consiliului Local Bacau, Naționalele de Tineret vor debuta maine, in Sala de Atletism și se vor incheia sambata, 17 august. „Este o competiție…

- In anul Centenarului, Primaria București a achitat 93.000 de euro pentru jumatate de milion de vizualizari pe YouTube de la Pandutzu, Andreea Balan, Mariposa, Tequila Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic (AMPT) a derulat in 2018 Programul Cultural “București – Centenar”, cu o valoare…

- O reușita combinație de distracție, competiție și educație non-formala in aer liber, atat pentru copii, cat și pentru adolescenși, parinți și bunici. Jocurile de altadata, precum ”Rațele și vanatorii”, ”Țara, țara, vrem ostași!”, ”Omul negru”, ”1,2,3, la perete, stai!”, șotronul și coarda sunt readuse…

- Bucurestenii sunt invitati, in perioada 11 - 14 iulie, la un regal al filmului contemporan romanesc, sub egida "Park Film Festival", in Parcul Tei, zona amfiteatrului. Evenimentul este organizat de Primaria Sectorului 2, prin Centrul Cultural "Mihai Eminescu". Cele patru zile dedicate cinematografiei…

- In perioada 28 30 iunie 2019, Primaria Ovidiu organizeaza Zilele Orasului Ovidiu. Evenimentele se vor desfasura in Parcul Faleza Lac. Autoritatea publica locala, reprezentata de primarul George Scupra, a pregatit zeci de surprize.Suita de evenimente va debuta vineri, 28 iunie, cu Festivalul Cantecului…

- In perioada 2-19 iulie 2019, Sebeșul va gazdui o noua ediție a Bibliotecii de Vacanța, un eveniment dedicat tinerilor preșcolari și școlari cu varste intre 4 și 13 ani. Aflat la cea de-a III-a ediție, proiectul Biblioteca de Vacanța iși propune sa ofere noi posibilitați de petrecere a vacanței de vara,…