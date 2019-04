Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump si-a aplicat ”fapte alternative” familiei sale, afirmand la Casa Alba, cu ocazia marcarii saptamana aceasta a 70 de ani de la infiintarea MATO, ca tatal sau, care s-a nascut la New Yor, s-a nascut in Germania, dupa ce a criticat Berlinul pe tema impartirii poverii in Alianta si si-a…

- Franta si Germania au anuntat marti dorinta lor de a crea o "Alianta pentru multilateralism" pentru a face contrapondere tentativelor de a rupe aceasta baza a ordinii internationale care guverneaza lumea cu incepere din 1945, relateaza AFP. "In fata riscurilor de deconstructie a edificiului nostru multilateral",…

- Fostul premierul norvegian, al carui mandat in fruntea Organizatiei Tratatului Nord-Atlantic tocmai a fost prelungit pana in 2022, este asteptat dupa-amiaza la Casa Alba, in ajunul unei reuniuni ministeriale de doua zile in capitala SUA.Principala prioritate pentru cele 29 de state membre…

- 'Ma astept de la Germania sa-si respecte angajamentul asumat impreuna cu toti ceilalti aliati din NATO', a declarat Stoltenberg, intr-o conferinta de presa la sediul din Bruxelles al Aliantei, cu o zi inaintea plecarii sale la Washington. Ministrii de externe ai celor 29 de stat aliate se…

- Poziționarea lui Merkel vine pe fondul agresiunii Rusiei asupra Ucrainei, dar și dupa implicarea tot mai agresiva a Moscovei in politica interna din majoritatea statelor europene, prin sprijinul au chiar finanțarea directa a unor mișcari anti-europene. Mai mult, Germania insași a avertizat public…

- Cancelarul german Angela Merkel a aparat sambata cu putere relatiile economice si politice ale tarii sale cu Rusia, indemnandu-i pe liderii prezenti la conferinta de securitate de la Munchen sa coopereze in abordarea problemelor globale, transmite Reuters. Adresandu-se unei audiente in…

- Consilierul pe probleme de securitate nationala al lui Donald Trump, John Bolton, care nu a avut grija sa-si ascunda notitele cand a raspuns intrebarilor unor jurnalisti la Casa Alba, ridica intrebari cu privire la o posibila interventie a Statelor Unite in Venezuela, relateaza Huffington Post, potrivit…

- Partidul de extrema-dreapta Alternative pentru Germania (AfD) a criticat membrii „privilegiati” ai Parlamentului European chiar in timpul campaniei pentru alegerile europarlamentare. Germania va trebui sa paraseasca UE daca blocul european nu va fi reformat, se arata in manifestul partidului, citat…