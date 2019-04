Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul Craiovei pe anul 2019 a fost principala tema de discutie din sedinta ordinara de ieri a Consiliului Local. Liberalii au contestat modul in care arata bugetul din acest an si au solicitat preluarea de la Agentia Nationala pentru Locuinte ...

- Ansamblul rezidential de pe strada Caracal din municipiul Craiova, de construirea caruia se ocupa acum Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL), ar putea fi gata pana in anul 2030. Acesta este ultimul termen estimat de ANL si inaintat autoritatilor locale, cu ...

- Cartierul chinezesc din Craiova, inceput in mandatul fostului primar Lia Olguta Vasilescu va fi construit de Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL), care a anunțat ca lucrarile vor fi finalizate in 2030. Primele 250 de locuințe vor fi gata in 2023, potrivit mediafax.Constructia cartierului…

- Prezent la deschiderea Simfoniei Lalelelor, liderul liberal Ludovic Orban, președintele PNL Argeș, Adrian Miuțescu, și ceilalți membrii de partid, purtand eșarfe galbene la gat au avut propria „tribuna”. Liberalii au stat deoparte de oficialititațile județene, municipale și de invitații lor iar in timpul…

- Consilier județean PSD, gasit incompatibil de ANI. Firma sa facea afaceri cu Spitalul de Psihiatrie Sf. Maria Vedea. Agenția Naționala de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate, conflict de interese de natura administrativa și avere nejustificata in cazul a 19 foști și actuali aleși…

- Sedinta ordinara de joi a Consiliului Local Craiova s-a transformat intr-un veritabil scandal intre consilierii locali din partea PNL, cei ai PSD si executivul condus de primarul Mihail Genoiu. Subiectul: introducerea parcarilor rezidentiale in municipiu. Liberalii au acuzat faptul ca ...

- Potrivit unui raspuns transmis GdS de Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL), la sfarsitul lunii martie ar urma sa fie gata proiectul tehnic pentru blocul L2 din cartierul de locuinte de pe strada Caracal din municipiul Craiova. Constructia ar demara dupa ...

- Liberalii acuza PSD ca vrea sa forțeze firmele sa cotizeze la partid, sub amenințarea controalelor stabilite direct de la Guvern, de catre Darius Vâlcov. Prim-vicepreședintele PNL, Raluca Turcan, a declarat ca prin acordul ANAF-Comisia de Prognoza, PSD „și-a creat menghina prin care…