- Un fost boxer din America, Samuel Little, de 78 de ani, a uimit intreaga lume. Fostul sportiv, care este inchis intr-un penitenciar din comitatul Ector din Texas, a dezvaluit un trecut desprins din filmele de groaza. Samuel Little susține ca a ucis 90 de femei in 35 de ani.Potrivit "Le Point",…

- Dupa acest anunț, China a ordonat deschiderea unei anchete. Acesta este un act descris de numerosi cercetatori drept ''o nebunie', informeaza AFP. He Jiankui, profesor la o universitate din Shenzhen, in sudul Chinei, a anuntat intr-un videoclip difuzat luni pe platforma YouTube nasterea 'in urma…

- Deși mulți ar spune ca barbații care au soții rele și impulsive au un trai rau și o viața scurta, un studiu realizat recent de oamenii de știința de la Universitatea din Michigan, Statele Unite ale Americii, arata exact contrariul.

- Spania ar putea sa ajunga in 2040 in fruntea topului mondial al sperantei de viata, detronand Japonia, in timp ce Statele Unite ar urma sa coboare de pe locul 43 pe pozitia a 64-a, potrivit unui studiu publicat miercuri in revista medicala britanica The Lancet.

- Cofondatorii platformei de social media Instagram, Kevin Systrom (CEO al aplicatiei) si Mike Krieger, au anuntat ca vor parasi compania, singura explicatie data de aceștia fiind ca vor cauta sa-si ”exploreze curiozitatea si creativitatea”.Instagram a fost cumparata de Facebook…