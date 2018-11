Stiri pe aceeasi tema

- Morocanosul ''Grinch'' a urcat in fruntea box-office-ului nord-american in acest week-end, cu incasari de 66 de milioane de dolari in cinematografe, conform cifrelor provizorii publicate duminica de societatea specializata Exhibitor Relations, citate de AFP. Benedict Cumberbatch a imprumutat…

- "Bohemian Rhapsody", filmul dedicat legendei rock Freddie Mercury si trupei sale la fel de faimoase, Queen, a debutat in fruntea box-office-ului nord-american, potrivit primelor estimari publicate duminica de compania de specialitate Exhibitor Relations, informeaza AFP. In regia lui Bryan…

- Superproductia "Venom" s-a mentinut in fruntea box-office-ului nord-american, in pofida cronicilor nefavorabile, potrivit cifrelor provizorii publicate duminica de compania specializata Exhibitor Relations si citate de AFP. "Venom", primul film cu personaje din universul Marvel produs…

- Povestea fantastica "The House with a Clock in Its Walls", realizata de compania de productie a lui Steven Spielberg, s-a plasat in fruntea box-office-ului nord-american in primul weekend de la lansare, potrivit datelor provizorii publicate duminica de compania specializata Exhibitor Relations preluate…

- Comedia romantica 'Crazy Rich Asians', primul film de la Hollywood cu un o distributie 100% asiatica, s-a mentinut pentru a treia saptamana consecutiv pe prim loc in box office-ul nord-american in acest weekend, potrivit cifrelor provizorii publicate duminica de firma de specialitate Exhibitor…

- Comedia romantica 'Crazy Rich Asians', primul film de la Hollywood cu un o distributie 100% asiatica, s-a mentinut pe prim loc in box office-ul nord-american in acest weekend, potrivit cifrelor provizorii ale firmei de specialitate Exhibitor Relations, relateaza luni AFP. Lungmetrajul,…