Fantasmagoriile unui ceferist cu experiență, ajuns șef la CFR Noul director al CFR SA, Constantin Axinia, a anunțat ca vrea sa creasca viteza medie a trenurilor, de la 46 km/ora la 80 km/ora. Conform acestuia, acest lucru este fezabil intr-un interval nu prea mare de timp, chiar pana la finele anului in curs, chiar daca acum viteza medie de deplasare pe calea ferata a trenurilor de calatori este de aproximativ 46 kilometri pe ora. ”Sigur, ne ajuta și Coridorul (Coridorul european Constanța – București – Brașov – Curtici – n.red.), unde vom avea alte porțiuni pe care se va circula cu 160 km/ora. 160 aici, 80 dincolo, 100 in alta parte, 40 in alta parte, facem… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

