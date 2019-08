Stiri pe aceeasi tema

- Fantanile Urbane amplasate in Piata Unirii din Bucuresti au fost recunoscute, omologate si catalogate de World Record Academy drept "Cel mai lung sir de fantani coregrafice sincronizate din lume", a anuntat Apa Nova intr-un comunicat. Recunoasterea internationala din partea Academia Recordurilor…

- Fantanile de la Piata Unirii din Bucuresti au fost recunoscute, omologate si catalogate de World Record Academy drept "Cel mai lung sir de fantani coregrafice sincronizate din lume", anunța Compania Apa Nova. Recunoasterea internationala din partea Academiei Recordurilor Mondiale vine la un an de la…

- Fantanile din Piata Unirii au fost recunoscute, omologate si publicate drept "Cel mai lung sir de fantani coregrafice sincronizate din lume" de catre Academia Recordurilor Mondiale (World Record Academy).

- Fantanile Urbane amplasate in Piata Unirii din Bucuresti au fost recunoscute, omologate si catalogate de World Record Academy drept ''Cel mai lung sir de fantani coregrafice sincronizate din lume'', a anuntat Apa Nova intr-un comunicat transmis, miercuri, AGERPRES. Recunoasterea…

- In perioada 26-28 iulie, intre orele 21,00 si 23,00, va avea loc 'Simfonia Apei' in Piata Unirii - Fantani Unirii. Astfel, in zilele mentionate va fi restrictionat traficul rutier pe bd. Unirii, segmentul cuprins intre bd. Dimitrie Cantemir si Splaiul Independentei (zona fantani), se precizeaza intr-un…

- Simona Halep va prezenta trofeul cucerit la Wimbledon pe Arena Nationala din Bucuresti. Ceremonia, care va avea loc, de la ora 19.00, este organizata de Primaria Capitalei, in parteneriat cu Federația Romana de Tenis.

- Brigada Rutiera a Capitalei informeaza ca in acest weekend, in Bucuresti, vor fi impuse mai multe restrictii de trafic, avand in vedere desfasurarea unor evenimente, potrivit agerpres.ro.*** In zilele de vineri, sambata si duminica, intre orele 21,00 - 23,00, in Piata Unirii - Fantani Unirii…

- Brigada Rutiera a Capitalei informeaza ca in acest weekend, in Bucuresti, vor fi impuse mai multe restrictii de trafic, avand in vedere desfasurarea unor evenimente. *** In zilele de vineri, sambata si duminica, intre orele 21,00 - 23,00, in Piata Unirii - Fantani Unirii va avea loc "Simfonia Apei".…