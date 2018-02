Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Paval “Bugetul este mai mare cu 16 milioane fața de anul trecut și cu 27 de milioane comparativ cu 2016. Și la secțiunea de dezvoltare, suma de 16 milioane de lei repartizata pentru investiții este mai mare cu 12 milioane fața de ultimii doi ani. S-a muncit foarte mult la bugetul de anul acesta.…

- Potrivit unui proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018, care va fi in dezbatere publica in data de 19 februarie, Primaria Timisoara vrea sa aloce suma de 145.000 de lei pentru intocmirea unui studiu de prefezabilitate “privind realizarea unui sistem…

- Primarul, un viceprimar și șapte consilieri locali ai comunei Bacioi, municipiul Chișinau, au parasit Partidul Liberal și au aderat la Partidul Unitații Naționale (PUN). Anunțul a fost facut vineri, 16 februarie în cadrul unei conferințe de presa la IPN. Motivul invocat este faptul ca în…

- Un hot de masini polonez, cautat de justitie, a ales in cele din urma sa se predea miercuri, de Ziua Indragostitilor, explicand ca a obosit sa se certe cu partenera sa, a anuntat miercuri politia din Varsovia, citata de AFP, potrivit jurnalul.ro.

- 1,37 miliarde de lei – acesta este bugetul pe care il va avea la dispoziție, in 2018, Executivul Primariei Timișoara. Proiectul este pus in dezbatere publica, aceasta fiind organizata luni, 19 februarie. Sunt mai puțini bani ca anul trecut, deși calculele nu sunt gata.

- Proiectul de largire la patru benzi a drumului care duce de la Timișoara la Dumbravița și apoi spre Giarmata și autostrada va fi semnat in urmatoarele doua saptamani. E un pic in intarziere, dar e inca in grafic, dupa ce Primaria Timișoara a platit și penalitațile catre Ministerul Dezvoltarii.

- Drumul care leaga Timișoara de urcarea pe autostrada, prin Dumbravița și Giarmata, va avea patru benzi, in loc de doua. Investiția se face cu bani europeni (aproximativ 80 milioane lei), iar in doua saptamani, cel mai probabil, se va semna contractul de finanțare. Contractul se putea semna…

- Primarul municipiului Radauți, Nistor Tatar, a anunțat vineri in cadrul unei conferințe de presa ca proiectul bugetului pe 2018 se afla in dezbatere publica, iar pe 19 februarie va fi supus aprobarii Consiliului Local. El a afirmat ca proiectul prevede venituri totale de 40,4 milioane de lei și cheltuieli…

- In timp ce Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Timișoara se lauda cu incasari cu peste 167 de milioane de lei mai mari decat in prima luna a anului trecut, Primaria Timișoara a decis sa ”ierte” de datorii aproape 7.000 de rauplatnici care au cumulat un debit de aproaper 100.000 de lei.…

- „In acest moment montam schele. Profitam de faptul ca vremea este buna. Avem bani pentru lucrul acesta. Avem alocați 165 de milioane de lei pentru anul 2018, respectiv 2019. Avem aprobate inca 9 linii de finanțare prin programul operațional regional, deci bani europeni. Repet, 96 de blocuri sunt…

- Primarul municipiului Calarasi, Daniel Stefan Dragulin, a semnat, la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, contractul de finantare pentru construirea unei crese in Calarasi.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat astazi ca anul acesta cele 19 spitale din subordinea Primariei Capitalei și doua dintre policlinicile pe care aceasta le gireaza vor beneficia de investiții in valoare totala de 111 milioane de euro. Este un buget dublu fața de anii trecuți.

- Primarul general al municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, sustine ca va face tot ce va tine de ea pentru ca in Capitala sa fie construite trei unitati medicale noi. Potrivit edilului, este vorba despre Spitalul Metropolitan, in zona de nord, și alte doua unitați spitalicești in sectoarele 3 și 6.…

- Actionarii City Insurance, liderul pietei RCA si asiguratorul cu cele mai mari venituri dupa primele noua luni ale anului trecut, au decis in data de 11 ianuarie 2018 sa majoreze cu 20 de milioane de euro capitalul social al societatii, potrivit hotararii publicate joi, 1 februarie 2018, in Monitorul…

- Desi Guvernul Tudose e de domeniul istoriei, efectele masurilor lui bantuie si acum administratiile locale, ciuntindu-le bugetele. „Noi pe 2018 – nu doar Primaria Resita, toate unitatile administrativ-teritoriale din Romania – am fost faultati rau de tot de Guvern, se plangea primarul Ioan Popa,…

- Dupa ce primarul PSD din Pucioasa, Constantin Ana, a transmis un mesaj critic liderilor din partid cu privire la marea „revolutie fiscala“, care vaduveste bugetul local cu 3 milioane de lei, acum si primarul Targovistei se plange de masurile luate de guvernanti. In capitala judetului, fondurile vor…

- Un desen de Edgar Degas intitulat "Dans les coulisses", estimat la un pret intre 8 si 12 milioane de lire sterline (intre 9,1 si 13,7 milioane de euro), va fi vandut la licitatie de casa Christie's la Londra la 27 februarie, a informat filiala din Paris a casei de licitatii, citata de AFP. Realizata…

- Garanti Bank a anuntat joi ca a acordat un nou imprumut de 14 milioane de lei producatorului de trenuri electrice multiple si locomotive electrice Softronic pentru productia Hyperion 3, noul tren urmand sa fie lansat in a doua jumatate a anului 2018. ”Hyperion este primul tren electric de multiple…

- Ziua casatoriei trebuie sa fie un moment unic, pe care fiecare sa-l pastreze in suflet toata viata. Acesta este si cazul a doi miri a caror nunta s-a trasformat cu adevarat intr-un moment de neuitat.

- Tribunalul București a respins o excepție invocata de avocații FCSB și a amanat pentru 7 martie pronunțarea in dosarul in care CSA Steaua ii cere lui Gigi Becali daune de 37 de milioane de euro. Catalin Zmarandescu, primele declaratii despre Gigi Becali dupa RUPTURA. Cum a ajuns sa lucreze…

- Comunele Traian și Valea Ciorii sunt la un pas sa piarda cele 10 milioane de euro, bani acordați de Uniunea Europeana pentru implementarea a doua proiecte destinate reintegrarii sociale a localnicilor din comunitațile sarace. Motivul il reprezinta dezinteresul beneficiarilor de a participa la activitațile…

- „Primarul Falca se joaca de-a administrația pe banii și nervii aradenilor. De aproape 14 ani, acest politruc, care ne amintește de trista perioada de dinainte de 1989, trateaza Aradul ca pe o moșie proprie, in care face tot ce-i trece prin cap. Daca dimineața se trezește cu fața la cearșaf, marește…

- Statele Unite au trimis 60 de milioane de dolari agentiei Natiunilor Unite pentru refugiatii palestinieni (UNRWA), pentru ca aceasta sa poata continua sa opereze, dar au retinut plata altor 65 de milioane, a declarat marti un oficial al Departamentului de Stat, citat de AFP."Trebuie revazute…

- „Astazi (vineri-n.r.) am luat decizia de a intra in sedinta de Consiliu pentru cinci zile si de a reveni la impozitele din 2015. Si va spun si de ce” – a precizat, vineri, primarul Gheorghe Falca in cadrul primei conferinte de presa din acest an. Apoi edilul a facut referire la „campania USR”…

- Brian Filimon, primarul comunei Maureni din Caras-Severin, isi indeamna concetatenii sa protesteze impotriva companiei Enel. Motivul nemultumirilor este legat de intreruperile dese ale curentului pe care trebuie sa le suporte locuitorii comunei.

- Primaria Timișoara va plati, in anul care vine, peste 2,1 milioane de euro, pentru curent electric. Asta nu inseamna insa, din pacate, ca vom avea și lumina pe strazi. Rețeaua de distribuție ramane aceeași și, in afara de promisiuni, nu se știe cand și daca vor fi facute investiții.

- Primarul PSD al Iasiului, Mihai Chirica, a declarat ca repartitia investitiilor de la bugetul de stat pentru regiunea de nord-est este una mizerabila, precizand ca in plus Iasiul pierde si 15 milioane de euro anul viitor prin reducerea cotei impozitului pe venit la 10 la suta."Regiunea de…

- Proiectul a fost prezentat de primarul Ilie Bolojan, iesit in conferința de presa impreuna cu cei doi viceprimari, Florin Birta și Mircea Malan. Parcarea va ocupa intreg tronsonul cuprins intre strazile Academiei si George Barițiu. Bolojan spune ca lucrarile vor incepe anul viitor, concomitent cu…

- Primarul din Rovinari, Robert Filip, a declarat ca se mandreste cu fondurile pe care a reusit sa le atraga in oras pentru mai multe lucrari. Pentru anul viitor, primarul are un proiect ambitios: infiintarea unui parc industrial. &n...

- OMV Petrom a finalizat lucrarile de constructie la doua statii noi de tratare a gazelor, amplasate langa zone de productie importante, cele doua proiecte necesitand investitii de peste 130 de milioane de euro incepand din 2013, a anuntat compania.Investitia va permite livrarea de gaze in sistemul…

- Primaria municipiului Chisinau a identificat sursele financiare necesare pentru schimbarea tuturor lifturilor din capitala, care au o vârsta mai mare de 43 de ani de exploatare, potrivit unui comunicat de presa, scrie provincial.md Dupa cum a anuntat în cadrul sedintei operative…

- Conform președintelui Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, este vorba despre o obligație financiara (o corecție) care a ramas de la un proiect pe fonduri europene anterior. Din cauza acestei obligații financiare, spune Dobra, nu poate semna contractul prin care se va largi drumul de la…

- Politia olandeza a decis ”sa concedieze” vulturii dresati sa prinda drone in zone care le sunt interzise, declarandu-se foarte dezamagita de comportamentul lor neascultator, in contextul in care programul este foarte scump, relateaza AFP.Cererea de pasari ”antidrona” nu este atat de importanta,…

- Ședința festiva la Primaria Timișoara, acolo unde revoluționarii, consilierii locali, primarul Nicolae Robu și prefectul Eva Andreaș s-au adunat pentru a cinsti memoria celor care s-au jertifit pentru libertate, in decembrie 1989. Președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, a lipsit de la…

- Zeci de proiecte vor fi implementate de Primaria Timișoara in anul 2018. Asta promite primarul Nicolae Robu, care a anunțat lista cu mari investiții care vor fi demarate in capitala Banatului, incepand cu luna ianuarie. Conform edilului, timișorenii vor avea poduri noi, pasaje noi, terenuri de sport…

- Potrivit lui Boc, municipiul Cluj-Napoca, care este unul dintre cele mai mari din tara, ar putea pierde o treime din bugetul anului 2018, respectiv 28 de milioane de euro, ceea ce ar pune in pericol anumite proiecte ale orasului. Pierderea de bani deriva, dupa cum a explicat primarul, din diminuarea…

- Patru milioane de lei. Atat a solicitat municipalitații Regia Transport Electric Chișinau (RTEC) pentru procurarea a 400 de anvelope noi de troleibuz. Primarul interimar, Silvia Radu, s-a aratat nemulțumita de faptul ca responsabilii n-au rezolvat problema mai devreme, ci s-au trezit iarna s-o faca.

- O strada din satul gorjean Dobrita, acolo unde regele Mihai s-a adapostit timp de cateva saptamani in august 1944, va purta numele Majestatii Sale. Conducerea Primariei Runcu vrea ca una dintre strazile din satul Dobrita sa poarte numele Regelui Mihai. Proiectul de hotarare va fi supus aprobarii in…

- MANCHESTER UNITED - MANCHESTER CITY LIVE PREMIER LEAGUE. Jose Mourinho și Josep Guardiola se întâlnesc din nou, duminica, în derby-ul orașului Manchester, dar "meciurile" dintre United și City au început deja, înaintea…

- Primaria Timișoara va plati, in 2018, peste 1,7 milioane de euro catre asociațiile, fundațiile și cultele care ofera servicii sociale. Sunt peste 760 de beneficiari și aproape jumatate din aceasta suma merge catre o singura fundație.

- Proiectul privind eficienta energetica si izolarea termica a cladirilor publice din municipiul Chișinau, demarat de primarul suspendat al capitalei Dorn Chirtoaca, este continuat de primarul interimar Silvia Radu. Ultima se afla la Londra unde a semnat astazi Acordul de Grant in cadrul proiectului Eficienta…

- Consiliul Județean Arad a alocat astazi suma de 7.206.000 lei pentru reabilitarea Drumului Judetean 793 Sintea Mare – Sepreus, in lungime de 14 km. Motivul pentru care Consiliul Județean a...

- Principesa Margareta a decis anularea calatoriei cu Trenul Regal de 1 Decembrie, din cauza starii de sanatata a Regelui Mihai, anunta, vineri, Casa Regala. Aceasta mai precizeaza ca joi seara principesa Maria a ajuns la resedinta din Elvetia a...

- Primaria Timisoara risca sa fie obligata la restituirea unei finantari europene de peste 20 de milioane de lei, bani alocati pentru realizarea sistemului de management al traficului. Avertismentul ii apartine chiar managerului de proiect, care se spala pe maini de orice responsabilitate pentru pierderea…

- Proiecte de peste 2 milioane de euro se vor implementa prin PNDL2 in comuna suceveana Cornu Luncii, dupa ce primarul Gheorghe Fron a semnat, luni, la Ministerul Dezvoltarii, contractele de finantare. Primarul a declarat presei ca in satul Baisesti va fi construit un dispensar uman, iar in localitatile…

- Actrita Deepika Padukone, una dintre cele mai populare vedete indiene si regizorul Sanjay Leela Bhansali au fost nevoiti sa amane premiera unui film foarte asteptat dupa ce un politician din partidul aflat la guvernare in India a oferit o recompensa de 1,5 milioane de dolari pentru decapitarea acestora,…

- Conducerea clubului Lille a decis, miercuri, suspendarea din functie a antrenorului principal, argentinianul Marcelo Bielsa, fara preciza motivul acestei decizii, informeaza lequipe.fr."Lille a decis suspendarea domnului Marcelo Bielsa din functia de antrenor in cadrul unein proceduri demarate…

- Premiera unui film bollywoodian foarte asteptat de spectatori a fost amanata dupa ce un politician din partidul aflat la guvernare in India a oferit o recompensa de 1,5 milioane de dolari pentru decapitarea actritei care interpreteaza rolul principal si a regizorului.

- Directorul general al constantenilor, Cristian Bivolaru, a afirmat ca, daca aceasta vanzare se va concretiza, Hagi vrea sa pastreze controlul clubului. El spune ca Hagi a luat aceasta decizie tocmai din dorinta de a nu mai fi nevoit sa vanda atat de multi jucatori in pauzele competitionale, cum s-a…