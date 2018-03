Stiri pe aceeasi tema

- Ceea ce nu au putut face cu prietenia, par sa faca cu razboiul! Victor Ponta și Liviu Dragnea au ajuns la nivelul in care spun tot ce știu negativ unul despre celalalt, de la acuzații de colaborare cu SRI, la atacuri personale și ale apropiaților. Ruptura dintre cei doi pare sa fie iremediabila,…

- Șeful Sali Polivalente Cluj, Ionuț Rusu, crede ca, daca s-ar vinde alcool, oamenii ar veni la competițiile sportive. ”Susținem și ne-am dori ca legislația sa ne permita sa vindem bauturi alcoolice, bere și vin. În orice sala civilizata din Europa…

- "Oamenii ma tot intreaba cand am de gand sa ma pensionez. Acesta va fi ultimul meu turneu mondial, dar e posibil sa mai susțin cate un concert ici-colo'', a declarat "prințul intunericului'' intr-un comunicat. Rockerul britanic in varsta de 68 de ani va concerta, ulterior, in America de Nord,…

- Romanii care vor dori sa aiba acces la servicii medicale scumpe in spitalele de stat ar putea fi nevoiti sa opteze pentru o noua asigurare medicala, spune ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. Sistemul sanitar are nevoie de mai multe fonduri, iar un un nou sistem de finantare a Sanatatii va…

- Studentii Universitatii "Ștefan cel Mare" cunoscatori ai limbii germane, indiferent de nivel, au oportunitatea de a obtine un loc de munca in cadrul companiei germane Karls, care numara in prezent sute de angajati din Europa.Dominika Pacek, responsabila de recrutari, a subliniat faptul ...

- Fanii emisiunii Exatlon, difuzata pe Kanal D, cunoscut, desigur, episodul la care ne referim. A avut loc in timpul meciului internațional Romania-Turcia, difuzat in emisiunea de sambatat seara, un meci caștigat de echipa turca cu scorul de 10-6. Insa cel mai fierbinte lucru care a avut loc in acest…

- Sala de festivitati „Baia Sociala” din cadrul Serviciului Public de Asistența Sociala (SPAS) Cugir a gazduit ieri, 28 februarie 2018, o manifestare realizata printr-un grupaj de activitati dedicat perioadei de sclavie și dezrobire a romilor, comemorarii Holocaustului si prevenirii crimelor impotriva…

- Armata americana instruieste fortele armate ale tarilor din Europa asupra modului de utilizare a armelor nucleare tactice impotriva Federatiei Ruse. Declarația a fost facuta miercuri de ministrul de externe rus Serghei Lavrov, potrivit caruia insusi faptul ca SUA dispun de arme tactice pregatite pentru…

- Intreprinderea Municipala „Apa-Canal Chisinau” se afla intr-o situatie de blocaj, care urmeaza sa fie depasita. Declaratia ii apartine directorului institutiei, Veronica Herta, si a fost facuta in cadrul unei emisiuni la postul de radio Sputnik Moldova. Potrivit ei, situatia creata este cauzata de…

- Muzeul „Vasile Parvan”-Barlad va invita la vernisajul expoziției „CALATORIE IN LUMEA ARMELOR”, organizata in colaborare cu Muzeul Județean „Ștefan cel Mare”-Vaslui, Complexul Muzeal Piatra Neamț, Muzeul Județean Botoșani, Complexul Muzeal „Bucovina”-Suceava și Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”-Bacau.…

- Fostul international Ionel Ganea a declarat, luni, la lansarea oficiala a candidaturii lui Ionut Lupescu la presedintia Federatiei Romane de Fotbal, ca lumea doreste schimbarea deoarece si-a dat seama ca "actuala conducere a FRF nu se pricepe la fotbal". "Fotbalul romanesc are nevoie de sustinere din…

- Portarul Jaime Penedo și fundașul Mihai Popescu au dat like pe Instagram unui filmuleț in care galeria lui Dinamo o injura suburban pe fiica lui MM Stoica. Gestul celor doi fotbaliști dinamoviști vine dupa ce ieri a aparut o alta inregistrare video vulgara, in care legenda din Ștefan cel Mare Florin…

- Lantul de fast-food KFC a fost fortat sa inchida temporar sute de restaurante din Marea Britanie, dupa ce o incurcatura logistica a oprit livrarile de pui, relateaza CNN Philippines. Aproximativ 800 dintre cele 900 de restaurante din Marea Britanie au fost inchise luni dupa-masa, unele dintre…

- Simona Halep (2 WTA) a declarat forfait inaintea semifinalei cu Garbine Muguruza (4 WTA) de la Doha (Qatar), regretand foarte tare iminenta decizie. Halep a tinut sa le transmita un mesaj special fanilor, detaliind situatia prin care a trecut vineri seara la Doha! Durerile de…

- Simona Halep (2 WTA) a sustinut marti o conferinta de presa la Doha, declarandu-se entuziasmata si in acelasi timp emotionata ca va imbraca un echipament Nike timp de patru ani, incepand cu turneul de categorie Premier 5. Intelegerea dintre Simona Halep si Nike este deja oficiala, constanteanca…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca, in privinta Formularului 600, ”lumea trebuie sa stea linistita”, el precizand ca MFP va definitiva in cursul acestei saptamani mecanismul de comasare a celor cinci formulare, printre care si Declaratia 600, intr-unul singur. …

- Javier Reyes, un cantaret mexican care dedicase mai multe melodii traficantilor de droguri, a fost gasit impuscat, a informat presa locala, citata de DPA.Citește și: Tariceanu se DEZLANTUIE: Atac DUR dupa scutirile pentru IT-isti. Ce le transmite romanilor vizati de Declaratia 600 / VIDEO…

- Gabi Torje, 28 de ani, a semnat cu Dinamo pana in vara, revenind in Ștefan cel Mare dupa 7 ani. Mijlocașul a postat un mesaj special pentru fanii "cainilor" pe pagina sa oficiala: "Mi-a fost dor de casa. Astazi, am semnat oficial si m-am intors acasa. Stiam ca o voi face candva ;) S-au vorbit multe,…

- Romanul Alex Dumbrava face parte din echipajul care va incerca sa ajunga din Europa in America de Nord la bordul unei ambarcatiuni cu vasle, parcurgand peste 8.000 de kilometri in Oceanul Atlantic. Peste 8.000 de kilometri si un intreg Ocean Atlantic despart Europa de America de Nord. ...

- Danuț Lupu, scouter la Dinamo, a vorbit despre transferul lui Gabi Torje la formația din "Ștefan cel Mare". Trimite sageți catre suporteri, care l-ar fi sunat pe Miriuța pentru a face tot posibilul ca mijlocașul sa vina la Dinamo. "Nu mi se pare in regula ca suporterii sa faca lotul unei echipe. Oricine…

- "Pentru Uniunea Europeana, conducta Trans-Caspica este un element important si complementar al Coridorului Sudic al Gazelor care va conecta resursele semnificative de gaze ale Asiei Centrale de pietele europene. Proiectul este in interesul ambelor parti, atat pentru noi in Europa, cat si pentru partenerii…

- Dupa ce ieri 31 de rectori au semnat un mesaj de susținere a ministrului propus la Educație, astazi numarul conducatorilor de Universitați a crescut la 45.Rectori ai celor mai importante universitați din Romania au transmis un mesaj public de susținere a lui Valentin Popa, rectorul Universitații…

- Comitetul Executiv al PSD a votat vineri lista miniștrilor care vor face parte din Guvernul condus de jure de Vasilica-Viorica Dancila și de facto de Liviu Dragnea. Dupa negocieri complicate, PSD-iștii au ajuns la un acord, iar pentru a fi cat mai multa lume mulțumita, in noul Executiv vor fi patru…

- Conform unui anunt facut de ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, la audierile din Comisia economica a Senatului, autoritatile iau in calcul ca plata contributiilor sociale estimate pe baza veniturilor extra-salariale sa se realizeze pe baza CNP la organul fiscal, fara a se depune Declaratia 600.…

- Autoritatile iau in calcul ca plata contributiilor sociale estimate pe baza veniturilor extra-salariale sa se realizeze pe baza CNP la organul fiscal, fara a se depune Declaratia 600, conform unui anunt facut de ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, la audierile din Comisia economica a Senatului.…

- La inceputul lui 2018, Shakira a primit o veste proasta! Celebra cantareata este acuzata de frauda fiscala si risca sa ajunga dupa gratii. Potrivit fiscului spaniol, vedeta ar fi fraudat statul cu peste 30 de milioane de euro. Parchetul din Spania va decide daca vedeta va raspunde penal pentru presupusa…

- Klaus Iohannis a sustinut, miercuri, la Palatul Cotroceni, o declaratie de presa prin care a anuntat ca accepta propunerea PSD de prim-ministru. Declaratia presedintelui a fost transmisa in direct si de Europa FM, in emisiunea Drum cu Prioritate, doar ca ritmul in care Klaus Iohannis a ales sa transmita…

- Eurosport difuzeaza in exclusivitate Australian Open. Peste 300 de ore de transmisiuni in direct. Starurile tenisului mondial se intorc in circuitul turneelor de Mare Șlem in luna ianuarie, in direct și exclusiv pe Eurosport. Roger Federer, Simona Halep, Rafael Nadal și Novak Djokovic sunt, poate, cei…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marti, ca problema autonomiei Tinutului Secuiesc este discutata de ”foarta multa vreme” si ca este deschis dialogului, afirmand ca in ceea ce priveste drepturile minoritatilor Romania este un exemplu pozitiv in Europa.

- Jaime Penedo (36 de ani), singurul fotbalist din Liga 1 care va juca la Campionatul Mondial din 2018, a vorbit despre experienta de la Dinamo, despre sansele de a continua in „Stefan cel Mare”, dar si despre cum s-a calificat cu statul Panama la turneul final din Rusia. Portarul panamez…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- De cele mai multe ori, Revelionul este unul dintre acele momente ale anului in care lumea este fericita, se distreaza și incearca sa uite de grijile și de problemele din anul care se incheie pentru a avea parte de unul mai bun.

- Jeremy Bokila a fost unul dintre jucatorii care au dezamagit in prima parte a sezonului, cand a evoluat pentru Dinamo, iar conducerea echipei din "Ștefan cel Mare" incearca acum sa-l vanda pe atacantul de 29 de ani. Marea problema a "cainilor" este faptul ca Bokila a evoluat deja pentru doua echipe…

- Zeci de plangeri privind decontari ilegale si defavorizarea unor pacienti de catre medicul urolog Mihai Lucan au fost facute de pacienti, dar si de medici de la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca, afirma fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, precizand ca, dupa trimiterea…

- Ministerul palestinian de Externe l-a convocat, miercuri, pe reprezentantul Romaniei, dupa ce "Romania a luat serios in considerare mutarea ambasadei in Israel din Tel Aviv la Ierusalim". Articolul de pe site-ul agentiei de stiri Palestine News Network face referire la anuntul presedintelui…

- Dupa ce Razvan Burleanu a spus, miercuri, ca sistemul de arbitraj video ar trebui introdus la toate meciurile din Liga 1, nu doar la un singur joc din play-off, oficialii LPF au reactionat imediat, cu un drept la replica postat pe site-ul oficial. ”Liga Profesionista de Fotbal a luat act…

- Republica Moldova are șanse sa-și consolideze apararea și sa soluționeze conflictul transnistrean, daca ar fructifica relațiile bilaterale cu statele europene și NATO. Declarația a fost facuta de fostul ministru al apararii, liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova, Viorel Cibotaru, în…

- Ziua Internationala a Migrantilor este marcata anual la 18 decembrie, potrivit http://www.un.org, preluat de Agerpres. Aceasta zi a fost instituita de Adunarea Generala a Natiunilor Unite prin Rezolutia 55/93 din 4 decembrie 2000, la recomandarea Consiliului Economic si Social prin decizia 2000/288…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron au declarat vineri, la finalul Consiliului European de la Bruxelles, ca doresc sa ajunga la o pozitie comuna cu privire la reforma zonei euro, la summitul european din martie 2018, transmite AFP.'Vrem sa ajungem pana in…

- NISSA se alatura celor mai recunoscuti comercianti la nivel global din Aventura Mall, clasat ca unul dintre cele mai mari centre comerciale din Statele Unite – langa nume precum Chanel, Fendi, Chloe, Gucci si Louis Vuitton. Cei peste 28 de milioane de vizitatorii anuali vor putea sa se bucure…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a semnat joi, 14 decembrie, noua Declarație comuna privind prioritațile legislative ale UE pentru 2018-2019. Ceilalți semnatari au fost președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, și Juri Ratas, deținatorul președinției prin rotație a Consiliului…