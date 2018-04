Stiri pe aceeasi tema

- Fanii francizei de succes "Star Wars" au initiat o petitie prin care cer producatorilor ca actrita Meryl Streep sa preia rolul printesei Leia - interpretat de regretata Carrie Fisher - in urmatorul film al seriei.

- CSA Steaua a dat de pamant cu Victoria. Echipa lui Ion Ion e iar lider in Liga 4. Fanii au facut show. CSA Steaua a uitat pasul greșit facut etapa trecuta, cu CS Dinamo, iar azi a maturat pe jos cu cei de la Victoria, care amintesc de alta echipa din Ștefan cel Mare. CSA Steaua s-a impus cu 12-0, prin…

- Olga Buzova s-a facut remarcata pe mai multe sfere. Vedeta „Dom-2” se ocupa cu designul vestimentar, scrie carți, joaca in filme și cinta. Pe Instagram, viața și activitatea Olgai este urmarita de mai mult de 12 milioane de abonați, dar se pare ca ei acest lucru nu-i este indeajuns. Buzova a decis sa…

- Academia Rapid are inca emoții cu privire la promovarea in Liga a 3-a. Emoțiile nu sunt date doar de disputa cu Steaua, ci sunt și de ordin juridic. Clubul nou inființat nu are inca perosnalitat juridica, așa ca nu poate promova. Antrenorul Rapidului, Constantin Schumacher, a dat aisgurari ca in maximum…

- Renee Zellweger e de nerecunoscut in rolul legendarei actrițe și cantarețe Judy Garland. Ea va interpreta rolul principal intr-un film biografic dedicat ultimilor ani din cariera „celei mai bolnave dive” de la Hollywood. Prima imagine cu Renee interpretand-o pe Judy a fost publicata de producatorii…

- Vestea ca Andrei Gheorghe a fost gasit mort, in aceasta seara, in locuința personala, a șocat intreaga presa. Fanii se afla și ei in aceeași situație, dar chiar și in aceste momente, cu un zambet in colțul gurii.

- Armata turca si fortele aliate au preluat controlul asupra orasului sirian Afrin, a anuntat duminica presedintele Recep Tayyip Erdogan. Fortele kurde ale YPG-ului au mentinut anterior controlul asupra zonei.

- Hussat ben Salmane este acuzata ca i-a ordonat garzii sale de corp sa bata un meșter care se pregatea sa lucreze in apartamentul sau din Paris. Potrivit unor surse din justitia franceza, mandatul a fost emis la sfarșitul lunii decembrie, de catre un judecator de la Paris. In dosar se scrie…

- Actorul american Mark Hamill (66 de ani), care l-a interpretat pe Luke Skywalker in patru episoade din „Star Wars“, a declarat pe cine si-ar dori preluand rolul celebrului personaj in cazul in care se va realiza un spin-off despre viata eroului inainte sa de dinainte de a fi prins in lupta impotriva…

- Delia este una dintre cele mai de succes cantarete din Romania, bucurandu-se un public numeros, care o sustine si o apreciaza neconditionat. Și-a obisnuit deja fanii cu schimbarile radicale de look. Daca in urma cu ceva timp și-a vopsit parul verde, Delia a opat acum pentru o nuanța mai inchisa. Recent,…

- Actorul care a interpretat rolul celebrului Luke Skywalker in patru episoade din saga "Star Wars", Mark Hamill, spune ca daca ar fi sa se realizeze un film derivat despre un Luke tanar sau adolescent atunci personajul ar putea fi jucat de actorul nascut in Romania Sebastian Stan sau de copilul vedeta…

- Manelistul Florin Salam este in culmea fericirii, Roxana Dobre urmeaza sa ii daruiasca un baiat. Manelistul a ales unul din prenume pentru baiețel, iar acesta urmeaza sa se numeasca Ștefan.

- Fanii au cerut, iar Activision aduce Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy acum pe toate platformele de gaming disponibile. Vedeta din jocurile anilor ‘90 își face simțita prezența pe Nintendo Switch, Xbox One și Steam® pe 10 iulie 2018. Lansarea Crash Bandicoot N. Sane Trilogy…

- Harrison Ford i-a adus un omagiu regretatei actrite Carrie Fisher, colega lui din distributia francizei "Star Wars", joi, in cadrul unei ceremonii dedicate actorului Mark Hamill, care a fost recompensat cu o stea pe Walk of Fame din Hollywood, informeaza Press Association. La aceasta ceremonie…

- Actorul american Mark Hamill, care a devenit celebru dupa ce a interpretat personajul Luke Skywalker in trilogia initiala a francizei "Razboiul stelelor/ Star Wars", a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood, Los Angeles, transmite AFP.

- Andrei Stoiva va parasi competiția, din cauza unor problem medicale. Cosmein Cernat este cel care le-a dat vestea colegilor lui Andrei. ”Faimoșii” pierd, astfel, unul dintre cei mai buni concurenți. „Prima veste e ca Andrei Stoica nu mai poate concura din cauza unor probleme de sanatate. El va veni…

- Hat-trick de pase decisive pentru "tricolor", care are 11 assisturi la Standard in acest sezon, 7 numai in campionat. "Daca ar fi transformat penaltyul, ar fi fost chiar meciul ideal pentru Marin", a comentat cotidianul belgian L'Avenir. Acum, dupa ce golgeterul Orlando Sa s-a transferat in China, Razvan…

- Daniel Kaluuya a fost nominalizat la Oscarul pentru cel mai bun actor intr-un rol principal pentru apariția in filmul „Get Out“. Pelicula, regizata de Jordan Peelea primit pe 23 ianuarie, patru nominalizari la Oscar, printre care și pentru cel mai bun regizor și cel mai bun film. Rolul lui Daniel Kaluuya,…

- Dua Lipa a aflat pe pielea ei ce se intampla cand o tradezi pe Taylor Swift. Fanii celebrei cantarețe au inceput sa o amenințe pe Dua Lipa dupa ce cantareața a ales sa vorbeasca despre Kanye West, in loc de Taylor intr-un interviu care, atenție, a avut loc in 2016. Se pare ca interviul a... View Article

- Autosenilata DRDP Constanta, insotita de doi paramedici a plecat la ora 19.00 spre comuna Tortoman pentru a prelua o gravida.Potrivit DRDP Constanta, senilata se indreapta spre Spitalul din Medgidia cu doua gravide si un pacient cu bypass.Conform ISU Dobrogea, o femeie insarcinata in aproximativ 6 7…

- Borussia Dortmund s-a calificat in optimile de finala ale Europa League dupa egalul cu Atalanta, scor 1-1 (3-2 in tur). Michy Batshuayi (24 de ani de ani) s-a plans pe Twitter ca a auzit sunete imitand maimuța in tribuna la adresa lui: "Sper sa va distrați urmarind competiția mai departe, pentru ca…

- Printul William a fost surprins de jurnalistii prezenti la gala BAFTA, care a avut loc duminica seara, la Londra, in timp ce „se plangea" ca rolul sau din filmul „Star Wars: Ultimii Jedi/ Star Wars: The Last Jedi", de Rian Johnson, a fost taiat la montaj, potrivit nme.com.

- Votați Cristina Neagu la titlul de cea mai buna jucatoare a anului 2017. Operațiunea de vot se incheie pe 20 februarie, la ora 24.00. Cristina Neagu, interul stanga al echipei CSM Bucuresti, a fost nominalizata de Federatia Internationala de Handbal (IHF), marti, la titlul de jucatoarea anului 2017,…

- Liviu Varciu a publicat pe Instagram o fotografie cu fiica lui si a Andei Calin, Anastasia Maria. Fanii au remarcat cat de mult seamana Anastasia cu tatal ei, Liviu Varciu. „Pui mic…. esti copie la indigo tati”, i-a transmis cineva lui Liviu Varciu. „Seamana foarte mult cu tine!”, a comentat si altcineva.…

- Alexandru David, președintele celor de la Dinamo, a anunțat in aceasta seara ca fanii dinamoviști pregatesc o coregrafie nemaivazuta in Romania la derby-ul cu FCSB de duminica. "Sunt sigur ca fanii dinamoviștii vor specula momentul bun prin care trecem și vor veni in numar mare la stadion. Am ințeles…

- Fanii clujeni au creat o atmosfera senzationala, iar in momentul imnului au afisat un banner imens cu mesajul "Clujul sustine Romania", in timp ce ambele peluze ale salii au fost acoperite de drapele imense ale Romaniei, scrie Telekom Sport. Ana Bogdan, Sorana Cirstea, Irina Begu si Raluca…

- Andrew Bernstein, presedintele Asociatiei pentru protectia animalelor (PETA), l-a criticat pe Steven Spielberg pentru a le fi daruit regizorilor, nominalizati la cea de-a 90-a editie a premiilor Oscar, cosuri cu sampanie si caviar, relateaza vineri EFE. Revista The Hollywood Reporter a…

- Pompierii de la ISU Dobrogea au fost alertati in urma cu cateva minute prin telefonul de urgenta ca un imobil situat in municipiul Medgidia a luat foc.Casa in cauza este situata in zona Ciment, la baraci, iar focul este deja generalizat pe o suprafata de aproximativ 50 de metri patrati.Pompierii de…

- Acestia vor lucra la acest proiect dupa ce se va incheia sezonul "Game of Thrones", in 2019. "Suntem onorati de oportunitatea care ne-a fost oferita, putin inspaimantati de responsabilitate si foarte nerabdatori sa incepem, de indata ce ultimul sezon din Game of Thrones se va incheia", au afirmat cei…

- Marcel Pavel, unul dintre cei mai iubiti artisti romani, trece prin clipe grele atat din punct de vedere al starii de sanatate, cat si din punct de vedere profesional. Cantaretul este nevoit sa se retraga din lumina reflectoarelor.

- Presedintele Donald Trump doreste sa se organizeze o defilare militara care sa etaleze puterea militara americana si care sa-i sublinieze astfel rolul de comandant suprem, a anuntat Casa Alba, relateaza AFP, citata de News.ro.

- Fostul fotbalist Gheorghe Hagi s a nascut pe 5 februarie 1965, la Sacele, judetul Constanta. A fost considerat unul dintre cei mai buni mijlocasi ofensivi in Europa anilor 39;80 si 39;90 si cel mai mare fotbalist roman din toate timpurile, informeaza Wikipedia. Fanii lui Galatasaray l au numit Comandante…

- Beyonce de Romania a fost din nou jignita. De data asta s-a intamplat in timpul unui live facut la salonul de infrumusețare pe care artista il frecventeaza. Fanii acesteia au facut referire la dintele lipsa al interpretei. Madalina Georgiana Dumitriu a filmat tot salonul si a vorbit chiar si despre…

- Noul ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, preia marti, la ora 14.00, portofoliul Sanatatii de la Florian Bodog, cel care a ocupat aceasta pozitie atat in Guvernul Grindeanu cat si in Guvernul Tudose.

- In minutul 63 al partidei de la Marbella (Malaga), Nicolae Dica (37 de ani), tehnicianul ros-albastrilor, l-a trimis pe teren si pe Cristi Tanase (30 de ani) in locul lui Florin Tanase. Inainte de a ajunge la margine, „decarul”, care a fost capitan din start, i-a oferit banderola lui Budescu. Acesta…

- Tuncay Ozturk, fostul soț al Andreei Marin se descurca bine de cand a divorțat de cand a divorțat de diva. S-a apucat sa faca sport și posteaza mandru pe rețelele de socializare imagini care ii dovedesc calitațile atletice.

- Meryl Streep va juca in Big Little Lies, sezonul 2! Fanii serialului jubileaza! Serialul “Big Little Lies”, in care joaca si Nicole Kidman si Reese Witherspoon, este una din cele mai apreciate productii din ultimii ani, primind un numar impresionant de nominalizari si premii. In prezent se filmeaza…

- Duma de Stat a Rusiei a adoptat miercuri o declaratie cu privire la inadmisibilitatea discriminarii mass-media ruse in Republica Moldova, relateaza deschide.md.Prin documentul adoptat, deputatii rusi indeamna Organizatia Natiunilor Unite, Consiliul Europei si Organizatia pentru Securitate…

- Maria Constantin a postat o fotografie pe retelele sociale cu care a reusit sa-si sperie fanii, obisnuiti sa vada un chip frumos si ingrijit. „Pregatita pentru examenul la actorie. Cuba, vin!", a scris Maria Constantin la...

- Uniunea Salvați Romania a anunțat ca va organiza o dezbtaere avand ca tema proiectul bugetului local pe anul 2018. Dezbtaerea se va desfașura la sediul USR Arad, strada Dimitrie Bolintineanu, numarul 5, etaj 4. „Un dialog real intre contribuabili și administrație este absolut necesar pentru a asigura…

- Andreea Marin este o prezența activa pe rețelele de socializare și intotdeauna iși ține fanii la curent cu noutațile și activitațile pe care le desfașoara in viața de zi cu zi. Indragita vedeta nu se sfiește sa posteze fotografii cu ea in ipostaze inedite, iar in ultimele zile, ca dovada a faptului…

- Suporterii echipei feminine de handbal de la SCM Gloria Buzau vor avea ocazia sa-și susțina favoritele in cel mai greu meci din deplasare al sezonului. Grație unei sponsorizari primite din mediul privat, clubul a reușit sa asigure pentru cei mai infocați fani, și nu numai, o deplasare gratuita la Constanța,…

- Dupa spectaculoasa evoluție recenta, la finalul lui 2017, la Opera Royal de Wallonie - Liege, Belgia, in opera Rigoletto de Verdi, George Petean, unul dintre cei mai cunoscuți baritoni romani ai momentului pe scena muzicala internaționala, va interpreta același rol intr-un concert extraordinar la Sala…

- Televiziunea HBO a confirmat, joi, ca ultimul sezon al serialului „Urzeala tronurilor/ Game of Thrones”, care va avea sase episoade, va fi lansat in anul 2019, scrie Reuters, potrivit news.ro.HBO nu a precizat, insa, luna in care va avea premiera noul sezon. Vezi și: Sforaitul, pericol…