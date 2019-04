Fanii „Star Wars” au aflat titlul celui de-al nouălea film din franciză, odată cu difuzarea trailer-ului (VIDEO) Titlul celui de-al noualea film din franciza "Star Wars" (Razboiul Stelelor) a fost dezvaluit in cadrul unui eveniment desfasurat la Chicago, iar pe Twitter a fost postat un trailer, insotit de textul "Fiecare generatie are o legenda". Astfel, fanii au aflat ca cel de-al noualea film din franciza "Star Wars" se va numi "The Rise of Skywalker", a anuntat vineri seara compania Lucasfilm, citata de BBC. "The Rise of Skywalker" este al treilea episod din a treia serie de filme "Star Wars", initiate de cineastul George Lucas in 1977. In trailer-ul de doua minute apare pentru scurt timp Printesa Leia,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

