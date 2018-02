Stiri pe aceeasi tema

- Regizorul britanic Lewis Gilbert, a carui filmografie bogata include si trei pelicule din seria James Bond, a decedat la varsta de 97 de ani, informeaza DPA.''Am aflat cu mare tristete ca ne-a parasit prietenul nostru drag, Lewis Gilbert'', au scris producatorii Michael G. Wilson si Barbara…

- Pepe i-a luat prin surprindere pe toți cu un anunț emoționant facut in aceasta dupa-amiaza. Tatic a doua fetițe superbe pe care i le-a daruit soția lui, Raluca, el a facut publica o poza, care a fost insoțita de un mesaj cu subințeles. Fanii s-au bucurat cand au vazut atat imaginea, cat și mesajul transmis…

- Doliu in sport! Un boxer celebru s-a stins din viața la numai 31 de ani. Dupa ce a caștigat in fața adversarului sau, sportivul parea mai fericit ca niciodata și a stat de vorba cu jurnaliștii imediat dupa meci. Cu toate acestea, la scurt timp dupa, barbatului i s-a facut rau atunci cand s-a intors…

- Scott Westgarth, 31 de ani, s-a impus la puncte in lupta cu Dec Spelman. Cei doi englezi s-au lovit pe toata durata luptei de la Doncaster, iar Westgarth a fost declarat invingator. In timpul interviului de langa ring, lui Westgarth i s-a facut rau si medicii au intervenit de urgenta. Englezul a…

- Eddy Amoo, membru al formației britanice de soul The Real Thing, a incetat din viața la varsta de 74 de ani. Tristul anunț a fost facut de membrii trupei din care a facut parte. Cantarețul a murit in cursul zilei de vineri. “Cu mare tristete anuntam vestea trecerii in nefiinta a fratelui nostru, sursa…

- Lumea filmului este in doliu dupa ce actrița Nenette Fabray, devenita celebra in urma rolului pe care l-a avut in muzicalul “Love life”, a decedat la varsta de 97 de ani. Tristul anunț a fost facut de Jamie MacDougall, fiul artistei. Nenette Fabray și-a dat ultima suflare in locuința ei din Palos Verdes,…

- Este din nou doliu in lumea sportul romanesc! Un practicant de kickboxing a murit la 23 de ani. Florin Stelian Gheorghe, din Comuna Matasaru, județul Dambovița, a cazut secerat in curtea casei sale. Familia sa a sunat imediat la 112, dar medicii de pe Ambulanta nu au putut face nimic pentru…

- Un sportiv de la clubul de kickboxing condus de luptatorul Daniel Mocanu a murit marți la doar 23 de ani. Gheorghe Stelian s-a stins din viața in condiții suspecte. Acesta a mancat, a ieșit in curte și, dintr-o data, a cazut la pamant. Medicii au venit imediat sa-i acorde…

- Lumea sportului este in doliu dupa ce Serghei Litvinov, legendarul aruncator de ciocan, a murit la varsta de 60 de ani, dupa o ședința de antrenament. Acesta a fost campion olimpic la Seul in anul 1988 și, de-a lungul carierei, a realizat multe performanțe. „El a decedat subit. Litvinov era pe bicicleta…

- Cineastul Idrissa Ouedraogo, recompensat in anii 1990 cu trofee la festivalurile de la Cannes si Berlin, a murit duminica la varsta de 64 de ani. Anuntul a fost facut de Uniunea cineastilor din Burkina, potrivit AFP, citat de RomaniaTv.net. Nascut pe 21 ianuarie 1954, in Burkina Faso, scenaristul si…

- Prințul Consort Henrik al Danemarcei, soțul Reginei Margareta a II-a s-a stins din viața la varsta de 83 de ani. Anunțul a fost facut miercuri de reprezentanții Casei Regale. Prințul Henrik era intr-o stare de sanatate grava, ca urmare a unei infecții la plamani.

- Vic Damone a murit, duminica (11 februarie), la varsta de 89 de ani. Celebrul cantaret american s-a stins din viata in urma unor complicatii cauzate de o boala respiratorie. Nascut cu numele Vito Farinola intr-o familie italiana din Brooklyn, Damone s-a facut cunoscut interpretand balade. Artistul era…

- Actrița Paula Ionescu a murit la varsta de 73 de ani. Ea a fost una dintre cele mai indragite actrițe ale teatrului din Brașov. Paula Ionescu s-a nascut in 12 iulie 1945 si a murit duminica, 11 februarie 2018, la varsta de 73 de ani. Anuntul a fost facut de reprezentantii Teatrului „Sica…

- Reg E. Cathey, un actor american care s-a remarcat in productii precum serialele „Culisele puterii/ House of Cards” si „Cartelul Crimelor/ The Wire”, a murit la varsta de 59 de ani, scrie hollywoodreporter.com. Anuntul a fost facut de scenaristul David Simon pe platforma de socializare Twitter,…

- O mama a doi copii a fost diagnosticata cu o forma agresiva de cancer la san cu doar doua zile dupa ce i se spusese ca este gravida. Tanara de 33 de ani a murit la 9 luni dupa ce a nascut o fetița. Jenni McCarthy din Beverley, Yorkshire, a primit o veste devastatoare la doar doua zile dupa ce aflase…

- Un actor american care s a remarcat in productii precum serialele "Culisele puterii House of Cards" si "Cartelul Crimelor The Wire", actorul Reg E. Cathey, a murit la varsta de 59 de ani. Anuntul a fost facut de scenaristul David Simon pe platforma de socializare Twitter, acesta spunand despre Reg E.…

- Este doliu la Hollywood! Un actor american care s-a remarcat in productii precum serialele „Culisele puterii/ House of Cards” si „Cartelul Crimelor/ The Wire”, actorul Reg E. Cathey, a murit la varsta de 59 de ani, scrie NEWS.RO, citand hollywoodreporter.com.Citeste si: Consilierul MAZILIT…

- Fotbalistul Liam Miller, fost jucator la Manchester United și Celtic, a murit la varsta de 36 de ani, in urma unei scurte batalii cu cancerul pancreatic. In luna noiembrie, mijlocașul care a imbracat de 21 de ori tricoul naționalei Irlandei și a inscris un gol pentru echipa sa, a fost diagnosticat…

- Lumea fotbalului mondial este in stare de soc. Un mare fotbalist a incetat din viata din cauza unei boli crunte. Este vorba despre Liam Miller, fost jucator la Manchester United și Celtic, care a murit la varsta de 36 de ani, in urma unei scurte batalii cu cancerul pancreatic, anunta Antena 3.Citește…

- Cristian Dan, actor la Teatrul de Nord din Satu Mare, a decedat luni seara, la spital. El era cunoscut pentru charisma lui deosebita, dar si datorita prezentei scenice unice si flerului sau, anunta informatia-zilei.ro. Cristian Dan s-a nascut in 26 septembrie 1954 la Ramnicu Valcea. A jucat in peste…

- Doliu in lumea artistica din Romania. Actorul Cristian Dan, de la Teatrul de Nord, a incetat din viața. Actorul Cristian Dan a murit . Anunțul a fost facut de Teatrul de Nord din Satu Mare. „Cu mare tristețe anunțam trecerea in neființa a colegului nostru, actorul CRISTIAN DAN, membru fondator al Secției…

- John Mahoney, actorul care este cel mai bine cunoscut pentru rolul jucat in serialul "Frasier", a murit. Anuntul trist a fost facut de agentul sau, potrivit CNN . Regretatul artist britanic avea 77 de ani.

- Bogdan Gavrila, secretarul general al Club of Romania, a incetat din viata la 34 de ani. Anuntul a fost postat pe Facebook de fostul deputat PNL Adriana Saftoiu. Prietenii sai de pe Facebook spun ca barbatul ar fi murit intr-un accident.

- Liberalii din Romania sunt in doliu. Bogdan Gavrila, secretarul general al Clubului Romania, a incetat din viața la 34 de ani. Anunțul a fost postat pe Facebook de Adriana Saftoiu. "Bogdan Gavrila a murit! A fost sufletul Club Romania! E atat de nedrept incat sper ca Dumnezeu sa imi auda strigatul!…

- Jurnalistul Dragos Bucurenciu de la Radio Romania Actualitati a murit. Anuntul a fost facut, sambata, de colegii sai de la Radio Romania Actualitati, informeaza Mediafax. „A plecat fulgerator dintre noi Dragos Bucurenciu, colegul nostru de la stiri. Avea 53 de ...

- Mark E. Smith, solistul si compozitorul trupei post-punk britanice The Fall, a murit la vârsta de 60 de ani, a anuntat managerul formatiei, Pam Van Damned, într-un comunicat de presa, citat de Reuters, potrivit Mediafax.ro.

- Anunțul ca o mamica a murit dupa ce a nascut la maternitatea ISIS a cutremurat Constanța. Noi detalii ies la iveala, menite sa faca lumina în acest caz. Mamica se afla la cea de-a doua sarcina. Dupa ce pe primul copil l-a nascut prin cezariana, pe cel de-al doilea a ales sa-l nasca natural,…

- Doliu in lumea muzicii de peste hotare! Celebrul rapper Fredo Santana s-a stins din viata, vineri, 19 ianuarie, la varsta de doar 27 de ani. Anuntul a fost facut chiar de impresarul sau, dar cauza mortii nu a fost dezvaluita.

- Doliu in lumea muzicii. Dolores O'Riordan, solista trupei irlandeze The Cranberries, a murit la varsta de 46 de ani. Corpul neinsufletit al artistei a fost gasit intr-un hotel in Londra, acolo unde se afla pentru o sesiune de inregistrari.

- Doliu in lumea muzicii internationale! „A murit subit astazi”, au confirmat surse apropiate cantaretei, fara a oferi alte detalii. Solista trupei The Cranberries, Dolores O’Riordan, a murit la Londra, la varsta de 46 de ani, anunta surse citate de presa britanica. ”Solista a murit subit astazi, la Londra”,…

- Federatia Romana de Baschet anunta cu multa tristete si profund regret trecerea in nefiinta a celui care a fost profesor-antrenor Lonciu Davidescu. Din nefericire, vineri, 12 ianuarie 2018, inima singurului antrenor roman cu doua trofee ale Cupei Campionilor Europeni in palmares a incetat sa mai bata,…

- Cristina Manea, tanara mama de 23 de ani, din Pitesti, diagnosticata de medici cu o forma rara de cancer, a murit la o clinica din Turcia. Anuntul a fost facut miercuri seara de rudele tinerei. Ziua in care fetita lor a venit pe lume a fost pentru Adrian, sotul Cristinei Manea, o zi pe care cu siguranta…

- Celebrul actor rus Mihail Derjavin a murit la varsta de 81 de ani. Artistul a suferit, in ultimii ani, de o boala grea.Anunțul a fost facut de reprezentanții Teatrului de Satira din Moscova, care nu au menționat despre ce maladie este vorba.

- Grațiela Marilena Radu, președinte al organizației Aragon-Zaragoza a Partidului Mișcarea Populara, a incetat din viața. Aceasta a murit in urma unui infarct. Anunțul decesului a fost facut de Daniel Tecu, președintele FADERE – Federație a Asociațiilor de Romani din Europa, pe o rețea de socializare.…

- Intr-un comunicat, Henri, Conte de Paris și Duce de Franța, a anunțat decesul fiului sau mai mare, Francois. Nascut pe 7 februarie 1961, acesta s-a stins din viața pe 30 decembrie, la varsta de 56 de...

- Un mare actor s-a stins din viața, informeaza Antena 3. Este vorba de Gelu Zaharia, unul dintre numele sonore ale Naționalului din Iași. Anunțul a fost facut public de fiul actorului, Rareș Zaharia. "Ne-a parasit Gelu Zaharia, indragitul și neprețuitul nostru actor, coleg și prieten.…

- Teatrul iesean este in doliu, dupa ce, actorul Gelu Zaharia, a murit la varsta de 74 de ani. „Ne-a parasit Gelu Zaharia, indragitul și neprețuitul nostru actor, coleg și prieten. Copleșita de durere, echipa Teatrului Național Iași iși exprima intreaga compasiune și este alaturi de familia indoliata.…

- Heinz Wolff, un celebru om de stiinta si prezentator TV, a decedat la varsta de 89 de ani. Anuntul a fost facut de presa din Marea Britanie. Conform jurnalistilor, inventatorul german a suferit o criza cardiaca. A

- Guvernul va aproba in sedinta de miercuri o hotarare privind stabilirea a trei zile de doliu national pentru decesul Regelui Mihai I, in 14, 15 si 16 decembrie, au declarat surse oficiale pentru...

- Majestatea sa Regele Mihai a murit. Anunțul a fost facut de familia regala, potrivit Realitatea TV. Nascut pe 25 octombrie 1921, Mihai I a fost suveran al României în perioada 20 iulie 1927 - 8 iunie 1930 și în perioada 6 septembrie 1940 - 30

- Clipe dramatice pentru Elton John. Cantaretul britanic a pierdut-o azi pe cea mai importanta persoana din viata lui - pe mama sa. Sheila Eileen Dwight a murit in aceasta dimineata. Iar artistul a dat frau liber emotiilor pe pagina sa personala de Instagram. Durerea este cu atat mai mare cu cat cei doi…

- Doliu in lumea sportului din Romania. Judoka Brassay Attila a incetat din viața. Judoka aradean Brassay Attila a murit la varsta de numai 47 de ani. Sportivul era casatorit și avea doi copii. Anunțul despre decesul lui Brassay Attila a fost facutr de Federația Romana de Judo. „Nascut in anul 1970, judoka…