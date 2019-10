Stiri pe aceeasi tema

- Cantand in bucatarie, dansand pe camp sau pe plaja si imitandu-l pe regretatul solist Freddie Mercury, fanii Queen au creat propriile versiuni ale unora dintre cele mai cunoscute melodii apartinand formatiei rock britanice, rezultand trei videoclipuri generate de utilizatori, dezvaluite joi, relateaza…

- Consiliul de Securitate al ONU se va reuni joi de urgenta in legatura cu ofensiva militara lansata miercuri de Turcia in Siria, au indicat surse diplomatice citate de Reuters si AFP, potrivit Agerpres. Reuniunea cu usile inchise a fost solicitata de cinci state europene membre ale Consiliului de…

- Albumul ''Abbey Road'' al trupei The Beatles se afla din nou in fruntea clasamentelor muzicale britanice dupa 50 de ani de la prima sa editie, informeaza AFP si Reuters. "E incredibil ca Abbey Road inca rezista dupa toti acesti ani. Este intr-adevar un album extrem de reusit'',…

- Coreea de Nord a informat joi ca a testat cu succes un nou tip de racheta lansata de la bordul unui submarin, pentru a descuraja amenințarile externe și pentru a își consolida capabilitațile de aparare, relateaza mediafax citând site-ul agenției Reuters. Testul a fost efectuat la o zi…

- Videoclipul aduna o serie de imagini concepute pentru a ilustra o noua varianta stereo a compozitiei semnate de George Harrison, "Here Comes The Sun". Imaginile surprind studioul doi de la Abbey Road Studios, unde trupa a inregistrat ultimul album inainte sa se desparta. "Imaginile cu soarele au fost…

- Bernie Sanders, unul din candidatii democrati la presedintia Statelor Unite, a strans 25,3 milioane de dolari in trimestrul al treilea din 2019 pentru campania sa vizand Casa Alba, acumuland 1,4 milioane de donatii individuale si depasind cele 18 milioane de dolari colectate in trimestrul al doilea,…

- O animatie video, ce prezinta povestea a doua globule albe din sange indragostite, a fost publicata joi pentru a marca aniversarea a 73 de ani de la nasterea lui Freddie Mercury, dar si pentru a creste nivelul de constientizare a luptei continue impotriva SIDA, relateaza Reuters. Cantaretul,…

- Donald Trump a acuzat marti Google - fara sa prezinte probe in acest sens - ca gigantul in domeniul tehnologiei a depus eforturi sa-i murdareasca campania electorala in 2016 si a avertizat ca-l va supraveghea ”foarte indeaproape” in perspectiva alegerilor prezidentiale din 2020, relateaza Reuters.