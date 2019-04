In ultimul timp, fanii Oanei Lis au remarcat ca vedeta sta mereu trista, iar aparițiile pe care le are pe rețelele de socializare nu mai sunt demult cele pe care le avea inainte. Cu toate acestea, cu toții știm ca Oana Lis este o femeie sincera, asumata și care mereu a zambit in fața tuturor problemelor care au lovit-o!