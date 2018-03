Stiri pe aceeasi tema

- Vestea cumplita a morții lui Andrei Gheorghe la varsta de doar 56 de ani a indurerat profund o țara intreaga și a creat un tumult de reacții in mediul online, oameni simpli și persoane publice, exprimandu-și deopotriva regretele pe rețelele de socializare. Florin Calinescu i-a adus un omagiu lui Andrei…

- Adelina Pestritu și-a amuzat fanii cu poftele ei de gravida. Vedeta a scris pe contul ei de Instagram faptul ca poftește la Bora Bora.Subiectul nu le-a lasat indiferente nici pe alte vedete. Lora și Mihaela Radulescu au intrat și ele in discuție.

- Antrenorul echipei Gaz Metan Medias, Cristi Pustai, a fost dezamagit de atitudinea pe care jucatorii sai au avut-o in timpul meciului pierdut, luni, cu scorul de 3-0, pe terenul formatiei Dinamo, in prima etapa din play-out-ul Ligii 1. "Din pacate, astazi am aratat rau, am fost o echipa…

- Mihaela Radulescu a postat recent pe Instagram o noua fotografie care o prezinta pe vedeta intr-un costum negru. Pe langa fotografie, diva a scris si un indemn adresat fanilor ei care o urmaresc pe reteaua sociala.

- Nicole Cherry nu se mai ascunde și nici nu are motive. Artista a recunoscut de curand ca traiește o frumoasa poveste de dragoste, iar zilele trecute și-a facut curaj și a facut publica o fotografie alaturi de iubitul sau. Nicole Cherry, pe numele sau real Nicoleta Janina Ghinea, a implinit de curand…

- Mihaela Radulescu, pe numele de fata, Mihaela Țiganu, a avut de unde sa moșteneasca frumusețea, inteligența, dar și vocabularul bogat: mama sa le deține din plin. Mihaela Radulescu se poate mandri cu o mama cocheta, stilata și foarte discreta. Marilena Țiganu a fost profesoara de limba și literatura…

- Instagram va permite in curand utilizatorilor sai sa comunice prin intermediul functiilor de apelare audio si video. Facebook vrea ca Instagram sa fie mai mult decat o retea sociala concentrata in jurul...

- Chiar și fara sa fie prezenta la vreun turneu, Simona Halep a devenit luni ,pentru a doua oara in cariera, lider mondial Romanca profita de zilele libere pentru a se reface dupa accidentarea care nu i-a dat pace in ultimele saptamani. Halep este extrem de activa pe Instagram, iar in aceasta seara a…

- Lidia Buble s-a afișat așa cum doar iubitul ei o vede. Artista a postat pe contul de socializare, imagini in care apare complet nemachiata. Fanii au felicitat-o imediat pentru curaj. Lidia Buble nu are o problema in a se afișa fara pic de machiaj, iar tenul chiar o ajuta. Mulți dintre prietenii virtuali…

- Gabriel Vizitiu, copilul contorsionist, i-a uimit pe jurații de la ”Romanii au talent” cu numarul sau de contorsionism prin dans. Puștiul de 13 ani din Adjud, care viseaza sa ajunga dansator, a primit patru de ”Da”. Pro TV difuzeaza vineri seara o noua ediție a show-ului ”Romanii au talent”, cel de-al…

- Simona Halep i-a scris un mesaj pe rețelele de socializare lui Ianis Hagi! Campioana noastra a cautat sa uite de necazurile din ultima vreme, accidentarile dese din acest inceput de an, care a fost foarte bun pentru ea. Simo a inceput sa se uite la fotbal și chiar a indraznit sa-l incurajeze pe Ianis…

- Despre Liviu Varciu și Anda Calin s-a spus ca s-au desparțit și ca nu mai locuiesc impreuna. Anda Calin a reacționat.Liviu Varciu formeaza un cuplu de ceva vreme cu Anda Calin, cea care i-a daruit o fetița, Anastasia, care urmeaza sa fie botezata.Recent, despre Liviu Varciu și Anda Calin s-a spus ca…

- Inimioara lui Alice merge, astazi, la Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones. “Dragostea poate fi celebrata in fiecare zi, prin modalitați infinite. In urma lui Valentine’s Day au ramas o multitudine de momente traite in diferite colțuri ale lumii, din care am ales pentru astazi unul singur: un sarut…

- Omul de afaceri Irinel Columbeanu a ieșit in parc cu fiica sa, Irina, la o intalnire pe care fata o aranjase cu fanii ei. Acesta a povestit cum a fost experiența pentru el. Omul de afaceri Irinel Columbeanu, care a avut o relație cu Brianna Caradja , și-a insoțit fiica la o intalnire pe care aceasta…

- Actrita Kim Cattrall, cunoscuta in special pentru rolul sau din serialul ''Sex and the City'', a anuntat duminica decesul fratelui sau, la scurt timp dupa ce a semnalat disparitia acestuia si a publicat un apel pe retelele de socializare pentru gasirea lui, informeaza AFP si DPA.''Cu mare…

- Proaspat divorțata, Roxana Ciuhulescu se pregatește din nou sa ajunga la altar la brațul de iubitul sau, Silviu Bulugioiu alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste. Roxana Ciuhulescu a divorțat anul trecut de Mihai Ivanescu, tatal fiicei sale, Ana Cleopatra, dupa o casnicie de 10 ani,…

- Intr-o decizie care va fi cu siguranta apreciata de utilizatorii care doresc sa asigure un flux constant de continut in paginile pe care le administreaza, Facebook a anuntat extinderea suportului pentru...

- Fetița cantareței P!nk și-a intalnit idolul la decernarea premiilor Grammy și n-o sa-ți vina sa crezi cine este persoana catre care aspira micuța. Este vorba de Rihanna, care a facut un show incendiar la a 60 a ediție Grammy. P!nk chiar a postat la Grammy o poza pe Instagram in care se reflecta superb…

- Poza rara cu Mihaela Radulescu din copilarie. Vedeta din juriul emisiunii “Romanii au talent” , care in prezent locuiește la Monaco și se iubește cu Felix Baumgartner, a postat, de ziua fratelui ei, o fotografie pe care pana acum nu au mai vazut-o decat cei din familie. “La mulți ani, fratele meu bun…

- Anunțul facut de Mihaela Radulescu despre “Romanii au talent”. Jurata de la Pro tv a postat pe contul de socialize o imagine, alaturi de care a scris un mesaj pentru fanii ei. Mihaela Radulescu este nerabdatoare sa revina pe micile ecrane alaturi de Andra, Andi Moisescu și Florin Calinescu, in platoul…

- Va exista sau nu un contract prenupțial intre cei doi viitori soți? Și, daca da, ce va conține acesta? Iata care sunt subiectele de interes pentru Prințul Harry și Meghan Markle in acest moment, adica inainte de nunta, cand astfel de decizii sunt luate! Ce se intampla cu conturile ei de social media?…

- Chiar credeai ca Instagram se va opri din a mai copia Snapchat in 2018? Platforma care se bucra de o imensa popularitate in ultimii ani testeaza acum o funcție, pe care aplicația Snapchat o are deja, care ii notifica pe utilizatori atunci cand cineva face screenshot sau inregistreaza ecranul pe instastories.…

- Cantaretul pop britanic Ed Sheeran a anuntat sambata ca se casatoreste cu iubita lui, Cherry Seaborn, relateaza AFP. "Ne-am logodit inainte de Anul Nou. Suntem foarte fericiti si indragostiti, iar pisicile noastre sunt la fel de rasfatate", a anuntat artistul, pentru cei 18 milioane de…

- DJ-ul Alex Pall a fost prins de iubita sa in timp ce o inșela. Tori Woodward a postat pe Instagram un filmuleț care-l arata pe DJ-ul de la The Chainsmokers sarutandu-se cu o alta femeie. Imaginile au fost surprinse de o camera de supraveghere.

- Irina Columbeanu si-a petrecut ultimele saptamani in Statele Unite ale Americii, alaturi de mama ei, Monica Gabor, de iubitul acesteia, Mr. Pink, si de fiul lui, Anthony. Irinuca s-a distrat de minune de sarbatori in compania acestora, dar acum este nevoita sa se intoarca in tara, unde trebuie sa inceapa…

- Thalia a fost impresionata de una dintre cele mai bune artiste din Romania. Celebra cantareata a ramas uimita de Alina Eremia, care i-a interpretat melodia „Equivocada”. Thalia a postat, joi, pe Instagram un filmulet in care ii multumeste Alinei Eremia pentru piesa „Equivocada” pe care aceasta a cantat-o.…

- Mihaela Radulescu și iubitul ei, Felix Baumgartner, iși duc viața de zi cu zi intr-o superba vila de la Monaco, in care au investit foarte mulți bani. Mihaela Radulescu formeaza un cuplu cu celebrul sportiv austriac Felix Baumgartner de mai bine de trei ani . Cei doi locuiesc intr-o super vila la Monaco,…

- Aflat la Melbourne, unde o pregatește pe Simona Halep pentru primul turneul de Mare Șlem al anului, Darren Cahill a postat un mesaj emoționant pe Instagram. "Se fac 3 ani de cand am fost invitat in aceasta echipa și acesta e locul de unde a inceput totul. Ne-am reintors in Melbourne inconjurați de…

- Chris Zylka a cerut-o de sotie pe Paris Hilton in timpul unei mini-vacante petrecute in Aspen zilele trecute, acesta daruindu-i un inel de logodna in valoare de 2 milioane de dolari. Cererea in casatorie a fost filmata si postata de Paris Hilton pe Instagram, iar ulterior aceasta i-a facut si o declaratie…

- Doi sportivi romani legitimati la CS Dinamo, Eduard Torok si Iulian Pitea (ambii in varsta de 20 de ani), nu au mai putut participa la Turneul celor patru trambuline desfasurat in Austria si Germania, dupa ce au fost retrasi de pe lista de concurs, fara sa fie anuntati. Cei doi au povestit…

- Mihaela Radulescu le-a transmis un mesaj fanilor sai pe Instagram. "Diva de la Monaco" le-a multumit acestora si le-a transmis ca este timpul ca fiecare sa se concentreze pe ceea ce conteaza in anul urmator si ca fiecare sa se distreze si sa ii inspire pe ceilalti.

- Michael Schumacher se afla in locuinta sa din Lake Geneva (Elvetia), ajutat de o adevarata armata de medici. Din informatiile neoficiale publicate in presa germana, Michael Schumacher poate respira singur si isi misca mana, dar nu poate merge si nici nu poate comunica. Fiica lui Michael Schumacher,…

- Miley Cyrus si Liam Hemsworth, casatoriti in secret in ajun de Anul Nou Intreaga presa a speculat in legatura cu o posibila casatorie in secret a cantaretei americane Miley Cyrus cu iubitul ei, actorul australian Liam Hemsworth, in ajun de Anul Nou. Cei doi s-au cunoscut in 2009 in…

- Mihaela Radulescu traieste, parca, a doua tinerete. Este indragostita de Felix Baumgartner, iar austriacul impartaseste aceleasi sentinente. Diva face tot ce-i pofteste inima, iar pe Instagram imortalizeaza momentele de fericire.

- Mihaela Radulescu calatoreste foarte mult alaturi de Felix Baumgartner. Asta a facut-o chiar sa ajunga pe mana politistilor din Sydney. Acestia au pus ochii pe iubita lui Felix Baumgartner. Mai exact, vedeta a postat o fotografie pe Instagram in care apare intre doi politisti.