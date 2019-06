Stiri pe aceeasi tema

- Costinel Popescu a demisionat, marți, din funcția de director medical al Spitalului Județean de Urgența (SJU) Tg-Jiu. Surse din sistemul medical gorjean au precizat ca Popescu a invocat motive personale, care nu au legatura cu faptul ca va fi sacrificat, in urma raportului Corpului de…

- Inspecția Judiciara va demara un control de amploare la ICCJ, instituție condusa de Cristina Tarcea, anunța Antena 3, care citeaza surse judiciare. Potrivit sursei citate, inspectorii judiciari vor verifica modul in care au fost repartizate dosarele, modul in care secțiile au analizat dosarele și…

- ​Lionel Messi a fost din nou în centrul atenției, însa de data aceasta nu pentru un moment placut. Argentinianul a fost lovit în figura de Chris Smalling, în minutul 29 al partidei cu Manchester United din sferturile Champions League. Zgâriat pe nas, starul Barcelonei s-a…

- Oricine se poate îmbolnavi de tuberculoza - indiferent de statutul social și nivelul de trai. Putem inhala, în orice moment, bacteria care provoaca tuberculoza, putem trai cu aceasta bacterie ani în șir, fara ca sa ne faca rau, dar sa ne îmbolnavim de tuberculoza atunci când…

- Oricine se poate îmbolnavi de tuberculoza - indiferent de statutul social și nivelul de trai. Putem inhala, în orice moment, bacteria care provoaca tuberculoza, putem trai cu aceasta bacterie ani în șir, fara ca sa ne faca rau, dar sa ne îmbolnavim de tuberculoza atunci când…

- "Ispita" de la "Insula Iubirii", Maria Ilioiu, a fost grav accidentata de o masina pe trecerea de pietoni in urma cu opt ani! Roscata si-a revenit dupa doua zile de coma si a ramas si acum cu semne!

- Primavara a prins-o pe Maria Ilioiu in bratele unui barbat. Focoasa roscata de la "Insula Iubirii" are o viața sentimentala plina de suisuri si coborasuri, dar in ciuda acestui fapt, nu s-a sfiit sa le arate internautilor ca iubeste din nou!