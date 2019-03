Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Tamaș iși va afla, duminica, sentința, dupa ce a fost prins in Israel conducand in stare de ebrietate cu 205 km/h. Internaționalul roman de la Hapoel Haifa se afla deja de șase nopți in arestul poliției din Petah Tikva, dupa ce marți a fost reținut pentru ca a condus cu viteza, avand o alcoolemie…

- Gabriel Tamas a fost prins baut la volan, fundasul lui Hapoel Haifa ruland la bordul unei limuzine cu 205 km/h. De marti, 26 martie, aparatorul de 35 de ani este dupa gratii, iar acum va aparea din nou in fata judecatorilor, care, conform spuselor avocatilor romanului, va fi eliberat. La tribunal…

- Gabi Tamaș, fundașul de 35 de ani al celor de la Hapoel Haifa, va fi judecat azi dupa ce a fost Petah Tikva. Corespondentul GSP.ro Beno David este in Israel și transmite ultimele informații despre situația fotbalistului roman! Jurnalistul a fost prezent la Tribunalul din Petah Tikva la audierile lui…

- Zi decisiva pentru Gabriel Tamas! Situatia fotbalistului este mai grava decat s-a prezentat. Gabriel Tamas este in continuare arestat in Israel dupa ce a fost oprit de politie, dar situatia fotbalistului este mai grava decat s-a prezentat.

- Ioana Tamaș, soția lui Gabriel Tamaș, a vorbit pentru prima data despre situația fundașului și a descris care este starea jucatorului de la Maccabi Haifa. Hapoel Haifa, prima decizie dupa arestarea lui Gabriel Tamas. Gest radical al patronului Yoav Katz "A fost foarte greu pentru mine…

- Yoav Katz, patronul lui Hapoel Haifa, revenit de urgenta in Israel dupa o vizita in SUA, l-a dat afara pe avocatul care s-a ocupat pana acum de cazul romanului si a angajat altul care sa se ocupe de problemele cu justitia ale lui Gabriel Tamas. Gabriel Tamas, momente dramatice DUPA GRATII.…

- Reținut de poliția israeliana pentru ca a condus cu viteza peste limita legala și in stare de ebrietate, Gabriel Tamaș nu este singurul vinovat pentru ceea ce i s-a intamplat, considera patronul echipei Hapoel Haifa. "Jucatorul a greșit, dar au greșit și alții. Ma refer la cei care au fost alaturi de…

- Gabi Tamaș a postat o imagine pe contul sau de Instagram, dupa derby-ul de luni dintre Hapoel Haifa și Maccabi Haifa, scor 0-0, unde e infațișat stand in fața unui adversar, iar acesta din urma se afla in genunchi in fața sa. Cum a ratat Gabriel Tamas cel mai important transfer din cariera…