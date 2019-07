Stiri pe aceeasi tema

- Fanii lui Dinamo s-au dezlanțuit și la meciul cu CFR Cluj. Prezenți intr-un numar consistent in "Gruia", deși Comisia de Disciplina a FRF le-a interzis accesul pentru urmatoarele cinci deplasari ale lui Dinamo, ultrașii au continuat duelul cu Ionuț Negoița.

- Momente tensionate la Ovidiu, acolo unde Dinamo a pierdut cu 5-0 meciul cu Viitorul. Fanii dinamoviști au luat foc dupa ce echipa lor favorita a primit al treilea gol de la Viitorul. Meciul a fost intrerupt 23 de minute. Partida s-a reluat numai dupa ce galeria dinamovista a fost evacuata, anunța…

- Partida dintre echipele Viitorul Constanța și Dinamo București, din prima etapa a Ligii I, a fost intrerupta in minutul 67, dupa ce trei ultrași dinamoviști au rupt gardul desparțitor și au intrat pe teren. Incidentul a avut loc imediat dupa marcarea golului 3 al gazdelor, moment in care s-a strigat…

- CFR Cluj și Viitorul deschid noul sezon fotbalistic. Campioana și caștigatoarea Cupei se intalnesc in meciul care va decide cine va incepe anul cu un trofeu, Supercupa Romaniei, informeaza MEDIAFAX. Partida se va juca sambata, 6 iulie, de la ora 20:00, pe stadionul Ilie Oana din Ploiești.…

- Romania U21 și Franța U21 joaca azi, de la ora 22:00, in ultimul meci din grupa C a EURO 2019. Partida este liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și in direct pe TVR 1 și TVR HD. Și pentru acest meci, care poate duce naționala in semifinalele EURO 2019, Romania va avea parte de o susținere puternica. update…

- Incidente in prelungirile si la finalul partidei U Cluj - Hermannstadt, din turul barajului de promovare/mentinere in Liga 1 Betano, potrivit Mediafax.Un fan al trupei din Sibiu a intrat pe teren, iar de acolo a pornit scandalul, care a continuat dupa fluierul de final, fiind nevoie si de…

- Dominic Thiem s-a calificat in finala de la Roland Garros dupa un meci spectaculos cu liderul mondial, Novak Djokovic. Sarbul a fost invins de jucatorul din Austria dupa un meci in cinci seturi, 2-6, 6-3, 5-7, 7-5, 5-7, care a durat efectiv patru ore și 19 minute, potrivit Mediafax.Meciul…

- Mai multi fani ai echipei Eintracht Frankfurt au oferit biletele achizitionate pentru finala Ligii Europa asociatiei SOS Satele Copiilor din Baku. Suporterii isi achizitionasera biletele inaintea semifinalei cu Chelsea, in urma careia echipa lor a fost eliminata, relateaza News.ro.Citește…