- In urma cu 10 ani, pe 25 iunie 2009, a lume intreaga a ramas șocata la aflarea veștii ca Michael Jackson a murit. Avea 50 de ani și a decedat in casa sa, in urma unei supradoze de medicamente. Planuia o revenire senzaționala in lumea muzicii, insa nu a mai avut aceasta șansa. Regele era gata pentru…

- Saptamana de foc in Europa. Temperaturile au depasit, in unele locuri, 40 de grade Celsius la umbra. In Paris, autoritatile au declansat alerta de teama numarului mare de victime pe care l-ar putea...

- Cardi B a fost protagonista unor momente de tot rasul, in timp ce susținea un concert in Tennessee. Salopeta colorata pe care a purtat-o nu a mai facut fața presiunii posteriorului gigantic și s-a transformat in cel mai mare dușman al artistei.

- Opozitia nu este in stare sa se bata cu un partid decapitat si naucit, a afirmat la Digi24 Cristian Tudor Popescu. Gazetarul a facut un tablou al actiunilor Opozitiei din ultimele zile, de dupa alegerile europarlamentare si a criticat declaratiile venite de la PNL si de la USR.„Pleaca PSD-ul…

- Spice Girls, din nou impreuna pe scena! Reactii mixte printre fani! Spice Girls au dat startul turneului lor de reuniune vineri, printr-un spectacol sustinut in Dublin! Fanii au fost insa dezamagiti, iar asta din cauza sonorizarii care a lasat de dorit! Adevaratul motiv! De ce lipseste Victoria Beckham…

- Cardi B platește scump obsesia pentru modificarile corporale. Artista a fost nevoita sa iși anuleze mai multe concerte dupa ce a dezvoltat „complicatii” in urma unor recente operatii estetice.

- Fanii lui Cardi B sunt in stare de șoc! Dupa ce in anul 2018 garzile de corp ale vedetei au agresat 2 surori ce erau stripperițe intr-un club din New York, rapperița risca sa ajunga in spatele gratiilor.