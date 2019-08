Stiri pe aceeasi tema

- Schimbarea de look a Adelei Popescu a starnit o mulțime de comentarii pe internet. Vedeta a revenit la culoarea blond deschis, de pe vremea cand facea furori in telenovelele de pe Acasa TV. Cred ca Radu se indragostește in fiecare zi de tine , a spus o admiratoare.

- Daca aveți de gand sa ajungeți in aceste zile in Franta, trebuie sa știți ca veți da de temperaturi greu de suportat. Miercuri și joi, mercurul din termometre va sari de 40 de grade Celsius in Paris si in alte regiuni ale tarii - valori care nu au mai fost inregistrate in Hexagon din 1947.

- Paula Seling este artista cu activitați personale și profesionale foarte atent organizate. Aici, intra și partea de online, unde este foarte activa și mereu in contact cu fanii ei. Insa, in ultimele zile, aceasta se confrunta cu o problema, des intalnita, in mediul virtual, aceea ca a cazut victima…

- Rona Hartner a trecut prin clipe grele in ultimele luni avand mai multe probleme de sanatate. Acum, artista este bucuroasa ca au trecut trei luni de cand face chimioterapie și se simte mult mai bine. Mai mult, medicii din Franța i-au dat o veste buna și cantareața a ținut sa le impartașeasca fanilor…

- Bucurie de scurta durata pentru 10 colegi de munca din Bistrita, care au strans bani si au pariat pe meciurile Nationalei de tineret. Au nimerit scorurile si au iesit castigatori cu peste 10.000 de lei!

- Edith Gonzalez s-a stins din viața astazi, la varsta de 54 de ani. Indragița actrița de telenovele a fost rapusa de cancer, iar moartea sa a indoliat intrega lume artistica. Actrița de telenovele iși extripase uterul, iar medicii i-au dat speranțe ca se va insanatoși. Așa a crezut și ea, pana in ultima…

- Maria Sarapova (Rusia; 86 WTA) revine pe terenul de tenis, dupa 6 luni de pauza. A primit un wild card din partea organizatorilor de la Mallorca. Anuntul este unul oficial, postat pe site-ul oficial al WTA informeaza mediafax.Sarapova a facut primele declaratii dupa vestea cea mare: ”Sunt…

- Nicolas Mahut (37 de ani, 252 ATP) a disputat azi ultimul meci de simplu al carierei. „Veteranul" francez a pierdut in fața argentinianului Leonardo Mayer (32 de ani, 68 ATP) in turul III de la Roland Garros, scor 6-3, 6-7 (3), 4-6, 6-7 (3), dupa trei ore și 26 de minute de joc. Mahut produsese doua…