Stiri pe aceeasi tema

- Simona Gherghe are infațișare la tribunal, pe 1 aprilie 2019, intr-un dosar care are la baza calomnia. Simona Gherghe, momente teribile! Vedeta insarcinata in 8 LUNI a avut o NOAPTE ALBA: "Ma tarai prin casa!" Totul a inceput pe 22 octombrie 2014, cand in show-ul tv moderat de Simona…

- Cristina Cioran a povestit cum a ajuns sa o inlocuiasca pe Simona Gherghe la carma emisiunii Acces Direct, de la Antena 1. La emisiunea Agenția VIP, de la Antena Stars, Cristina Cioran a explicat ca a trecut prin mai multe probe inainte sa fie aleasa sa ii țina locul Simonei Gherghe la show-ul Acces…

- Actrita constanteanca Cristina Cioran ii va lua locul Simonei Gherghe la emisiunea Acces Direct de la Antena 1. Anuntul a fost facut astazi, la sfarsitul emisiunii.Simona Gherghe se pregateste sa devina mamica pentru a doua oara. Vedeta va aduce pe lume un baietel, dupa ce in urma cu doi ani a nascut…

- Cantareata Cristina Spatar este pregatita de schimbari in viata sa. Chiar daca a trecut prin numeroase probleme, vedeta incearca sa mearga inainte. Cristina Spatar a transmis, pe contul sau de socializare, un mesaj in care vorbestre despre schimbari. Postarea este insotita de o imagine in care solista…

- Simona Gherghe va deveni mama pentru a doua oara, peste aproape trei luni, cand prezentatoarea de la Antena 1 va aduce pe lume un baiețel. Vedeta așteapta cu nerabdare sa iși țina bebelușul in brașe, iar pana atunci, aceasta este prezenta inca in platoul Acces Direct, unde surprinde cu aparițiile ei…

- Artista de muzica populara, Saveta Bogdan i-a atras atenția Simonei Gherghe, chiar in cadrul emisiunii de la Antena 1, sa nu mai poarte negru cat timp este insarcinata, iar motivul este unul neașteptat. Prezentatoarea tv s-a amuzat pe seama superstitiei si a tinut sa precizeze ca ea nu este imbracata…