Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda au devenit parinți pentru a doua oara. Indragita prezentatoare de televiziune a adus pe lume cea de-a doua fetița , pe care o vor boteza, de asemenea, cu trei nume, unul dintre acestea fiind deja dezvaluit: Iris. Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au ținut tot timpul…

- Tavi Clonda a facut primele sale declarații dupa ce soția sa, Gabriela Cristea, a devenit mamica pentru a doua oara. Acesta a oferit detalii despre naștere, despre starea partenerei sale de viața și despre bebeluș. Prezentatoarea de televiziune a devenit mama pentru a doua oara duminica, 17 martie,…

- Gabriela Cristea s-a fotografiat pe patul de spital la clinica din Capitala unde urmeaza sa nasca. Prezentatoarea de televiziune este pregatita sa o aduca pe lume pe cea de-a doua fetița a sa. Gabriela Cristea s-a fotografiat pe patul de spital, in timp ce așteapta sa intre in sala de nașteri. "Suntem…

- Gabriela Cristea se pregatește sa devina mama pentru a doua oara. Indragita prezentatoare de televiziune va naște in urmatoarele zile și deja a pregatit camera bebelușului. Gabriela Cristea, in varsta de 44 de ani, și soțul sau, Tavi Clonda, 39 de ani, vor deveni in scurt timp parinți pentru a doua…

- Gabriela Cristea va deveni mama peste cateva zile, așa ca s-a pregatit pentru ca totul sa fie perfect. Vedeta a amenajat camera fetiței, iar Tavi Clonda, soțul prezentatoarei tv, le-a aratat admiratorilor de pe contul de socializare, ce mobila a ales. „A venit mobila bebelușei????❤️ Au inceput emoțiile…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda se pregatesc sa devina parinți pentru a doua oara. Cei doi au inceput deja sa o obișnuiasca pe fiica lor, Bella Victoria Margot, cu ideea ca va avea o surioara. Gabriela Cristea și Tavi Clonda se tem de reacția pe care o va avea micuța Victoria, in varsta de 1 an jumatate,…

- Gabriela Cristea a dezvaluit ce se petrece in casa ei. Fiica sa și a lui Tavi Clonda este cea care se bucura de toata atenția. La emisiunea "Te iubesc de nu te vezi", pe care o modereaza la Antena Stras, Gabriela Cristea a facut cateva dezvaluiri despre ce se petrece in casa ei și a lui Tavi Clonda…

- Gabriela Cristea se pregatește sa aduca pe lume cel de-al doilea copil, insa va naște prematur, mai exact cu cateva saptamani inainte de termen, iar anunțul a fost facut chiar de indragita prezentatoare TV. Gabriela Cristea este insarcinata in 7 luni și va aduce pe lume o fetița. Prezentatoarea de televiziune a…