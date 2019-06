Stiri pe aceeasi tema

- In centrul orașului Bologna, organizatorii Campionatului European U21 au instalat un ecran uriaș, unde fanii pot urmari meciurile internaționalilor de tineret. Suporterii se pot bucura de un fan zone uriaș, de unde pot cumpara produse cu insemnele Campionatului European, dar și cu cele ale favoriților.…

- Ultrașii lui Dinamo au declanșat un scandal de proporții dupa ce Mircea Rednic a fost demis din funcția de antrenor al „cainilor". Suporterii au creat haos la hotelul lui Negoița, apoi au boicotat prezentarea lui Eugen Neagoe, terminand cu o vizita fulgeratoare la casa directorului general Bogdan Balanescu. …

- Situație disperata la Farul Constanța, clubul care l-a dat fotbalului romanesc pe Gica Hagi. Gruparea de la malul marii este pe buza prapastiei, dupa ce, ieri, primarul Decebal Fagadau a anunțat, in ședința de Consiliu in care ar fi trebuit sa se decida cu cat va fi sprijini fotbalul, ca va suplimenta…

- Mai multi fani ai echipei Eintracht Frankfurt au oferit biletele achizitionate pentru finala Ligii Europa asociatiei SOS Satele Copiilor din Baku. Suporterii isi achizitionasera biletele inaintea semifinalei cu Chelsea, in urma careia echipa lor a fost eliminata, relateaza News.ro.Citește…

- PAOK Salonic, formația lui Razvan Lucescu, s-a impus in penultima etapa a Superligii din Grecia, scor 5-0 și a caștigat titlul dupa o pauza de 34 de ani. Fanii echipei condusa de roman au fost in extaz, facand un show uimitor in tribunele stadionului. Atmosfera la Salonic este incendiara atat pe stadion,…

- Fanii care au urmarit pe facebook conferința de presa susținuta, azi, de antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, s-au amuzat copios. Un angajat al clubului ardelean l-a transformat involuntar pe tehnicianul de 51 de ani intr-un personaj comic. Cel care s-a ocupat de transmisie a activat neintentionat…

- CSU Craiova a jucat din nou in fața propriilor suporteri cu CFR Cluj, dupa doua meciuri consecutive in care a pierdut: 2-3 in play-off cu FCSB și 1-2 in Cupa Romaniei cu Viitorul. Suporterii oltenilor n-au mai suportat situația de la club și in timpul meciului cu CFR Cluj, incheiat 0-0, au afișat doua…

- Suporterii lui Lech Poznan l-au ridiculizat la ultimul meci pe fotbalistul roman Mihai Radut. La repriza disputata cu Pogon fanii au ridicat o pancarda pe care scria: ''Radut, Beckham e un nimeni pe langa tine. 2175 de minute = 1 gol. 80.000 de zloti pe luna". Mihai Radut a fost criticat…