Stiri pe aceeasi tema

- Fanii au primit cu mult entuziasm vestea asta. Fetele “Spice Girls” vor pleca intr-un turneu mondial in Regatul Unit, insa le vom revedea doar pe Melanie Brown, Emma Bunton, Geri Horner și Melanie Chisholm , asta pentru ca Victoria Beckham nu va fi prezenta, a refuzat oferta de a se intoarce.

- Miercuri, 24 octombrie, de la ora 20.00, Clubul Capcana (ex-Daos) așteapta toți fanii timișoreni de industrial doom metal la concertul trupei franceze Dirge, iar in deschidere va canta Hegemone! Dirge este o trupa de industrial metal care s-a inființat in Paris in anul 1994. „Deși…

- Alestorm si Skalmold canta pe 27 noiembrie in club Quantic din Bucuresti in cadrului turneului Skalstorm! Primele 200 de bilete costa doar 79 lei. Alestorm sunt oficial din Perth, Scotia, insa sunt o formatie multinationala avand membrii din intregul Regat Unit dar si din Ungaria. Totul a inceput in…

- Platforma YouTube s-a confruntat cu probleme tehnice, fiind nefunctionala putin peste o ora, miercuri dimineata, scrie news.ro.Utilizatori din intreaga lume au raportat imposibilitatea de a-si accesa conturile sau de a viziona clipuri, scrie The Hollywood Reporter. YouTube a recunoscut…

- Formatia Take That a anuntat ca va sustine un turneu de amploare in Marea Britanie anul viitor si va lansa un album retrospectiv pentru a marca aniversarea a 30 de ani de la infiintarea trupei, potrivit Press Association. Trupa, care ii are in componenta actuala pe Gary Barlow, Howard…

- Asociatia ”Daruieste viata”, care construiește primul spital de Oncologie și Radioterapie Pediatica din România, a refuzat suma de 11.000 de euro donata de trupa Holograf. Dan Bittman, solistul trupei Holograf, este criticat dupa ce i-a adus ode primarului…

- Vedeta de 37 de ani și-a șocat fanii dupa ce a postat pe rețelele de socializare un videoclip cu noua modificare pe care și-a facut-o: și-a bagat un colier sub pielea de la gat. Videoclipul postat, luni, de Kim Kardashian pe Twitter a adunat peste 2 milioane de vizualizari. Vedeta iși arata nou look,…

- HBO și-a prezentat, duminica seara, producțiile pe care le va difuza din toamna, intre care și Game of Thrones. Fanii seriei de succes au fost extaziați cand au urmarit primele secvențe din ultimul sezon al serialului fenomen, difuzate de canalul de televiziune. Cel de-al optulea sezon din Game of Thrones…