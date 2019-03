Stiri pe aceeasi tema

- Apar noi detalii incendiare despre falsul medic ginecolog de la Spitalul Judetean Ilfov. Raluca Barsan a fost acuzata ca a practicat medicina ca urmare a unui contract de voluntariat, deși nu avea studiile necesare.

- Ester Peony a caștigat finala naționala Eurovision 2019 și va reprezenta Romania la concursul Eurovision 2019 de la Tel Aviv, Israel. Imediat dupa anunțarea caștigatorului, pe pagina de socializare a artistei au aparut primele reacții. "Chiar ai meritat sa caștigi. In sfarșit nu mi-e rușine cu cine…

- Mihai Stoichița a mers impreuna cu Mirel Radoi și mai mulți componenți ai Comisiei Tehnice a FRF la partida amicala dintre Rapid și Chindia. Numai ca au fost nevoiți sa plece dupa doar o repriza din cauza faptului ca au fost insultați de fanii giuleșteni pentru trecutul stelist. „Toti antrenorii de…

- Reacții dure din partea diasporei dupa ce blocul electoral ACUM a anunțat ca Maia Sandu va candida pe circumscripția pentru Europa de Vest. Președintele Asociației moldo-italiene "Dor", Alexandru Cazacu, afirma ca alianța PAS-PPDA și-a aratat adevarata fața și respectul pentru diaspora, maibine zis…

- Majda și iubitul ei, pe care prefera sa ilțina departe de ochii curioșilor, traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai mult timp. Cei doi se ințeleg foarte bine și nu ezita sa iși faca surprize unul altuia. In fiecare seara, Majda are un mar in geanta pe care sa il mananca dupa emisiunea pe care…