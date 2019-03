Stiri pe aceeasi tema

- Fortele Democrate Siriene (FDS) au informat ca peste 60.000 de persoane, majoritatea civili, au parasit ultima enclava a ISIS in estul Siriei de cand a inceput ultimul atac al aliantei internationale acum doua luni

- Gruparea Stat Islamic planuieste sa comita atentate teroriste in Europa, in ciuda prabușirii Califatului din Siria. ISIS se va folosi de luptatorii infiltrați deja printre cetațeni, se arata in mai multe documente și rapoarte descoperite in Siria, dupa infrangerea Statului Islamic, potrivit Pro...

- Kino Gabriel, purtatorul de cuvant al FDS, a declarat ca 29.600 de persoane, majoritatea dintre ei fiind familiile luptatorilor ISIS, s-au predat de cand fortele sustinute de SUA conduse de militia kurda YPG au atacat Baghouz. Printre ei se afla si 5.000 de militanti ISIS. Alti 34.000…

- Forțele siriene sprijinite de Statele Unite au avansat aproape un kilometru în ultima enclava a Statului Islamic din Siria. La acest moment se duc lupte grele în zona, potrivit biroului de presa al Forțelor democratice siriene (FDS). FDS avanseaza din doua direcții catre…

- Forțele siriene sprijinite de Statele Unite au avansat aproape un kilometru în ultima enclava din a Statului Islamic din Siria. La acest moment se duc lupte grele în zona, potrivit biroului de presa al Forțelor democratice siriene (FDS).FDS avanseaza din doua direcții catre micuța…

- Presedintele american Donald Trump a cerut sambata seara Europei sa primeasca inapoi sute de combatanti ai Stat Islamic capturati in Siria, amenintand ca SUA vor fi fortate in caz contrar sa-i...

- O alianta arabo-kurda sustinuta de Washington în Siria a anuntat sâmbata ca a lansat "batalia finala" pentru a-i elimina pe jihadistii din gruparea terorista Stat Islamic (SI) din ultima lor reduta din estul tarii aflate în razboi, transmite AFP, citata de Agerpres."Batalia…

