Stiri pe aceeasi tema

- La morga din apropiere de Urziceni au fost surprinse imagini sfașietoare cu familiile celor morți in accidentul din Ialomița. Rudele celor decedați au venit sa ridice sicriele cu trupurile neinsuflețite de la Medicina Legala.

- Tanara de 19 ani ranita sambata dimineata in accidentul din judetul Ialomita si care a fost transferata de la Slobozia la Spitalul Bagdasar-Arseni este in stare foarte grava, anunța Ministerul Sanatatii, anunța MEDIAFAX.Potrivit Ministerului Sanatații, a fost adusa la Spitalul Bagdasar-Arseni…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis sambata condoleante familiilor victimelor accidentului rutier care a avut loc in judetul Ialomita, precizand ca l a intristat foarte mult. Acesta a a subliniat ca lipsa de infrastructura ucide si ca nepasarea criminala a PSD costa vieti de romani.Azi dimineata,…

- Boeing a demarat procedura de despagubire a familiilor victimelor accidentelor provocate de aeronavele 737 Max, cu ajutorul unui fond de asistenta care contine insa o suma pe jumatatea celei vehiculate initial de companie.

- Momente cumplite pentru familia Adrianei, fetița de 11 ani ucisa dupa ce a fost rapita chiar aproape de poarta casei. Oamenii au ajuns, in urma cu scurt timp, la Serviciul de Medicina Legala Targoviște, pentru a ridica trupul copilei.

- ”Daca eu sunt consilier local si la noi in localitate se intampla asemenea atrocitati, orori, cineva trebuie sa demisioneze. Eu am decis sa fiu eu acea persoana, pentru ca m-am gandit ca in timp ce stateam confortabil in fotoliul de consilier municipal fetele acestea nevinovate erau chinuite si treceau…

- Rudele adolescentelor disparute din Caracal inca mai spera sa afle vești bune despre cele doua fete. Dar din zona anchetei vin informații tot mai cumplite. Suspectul a fost adus sambata seara in casa ororilor, pentru continuarea cercetarilor.

- Familiile victimelor zborului MH17, doborat in 2014 deasupra Ucrainei, s-au intalnit miercuri, comemorand cinci ani de la castrofa, si au cerut din nou dreptate, relateaza AFP, potrivit news.ro.Avionul Boeing apartinand companiei Malaysia Airlines, care a decolat de la Amsterdam catre Kuala…